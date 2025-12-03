La CEOE, gracias al apoyo de Junts en el Parlamento, ha endosado este martes la tercera dura derrota al Gobierno con el aplazamiento a 2027 del nuevo sistema de facturación Verifactu y ya busca su cuarta victoria, la ampliación de 2 a 10 días del permiso por fallecimiento de un familiar. «Esa no pasa el corte parlamentario», vaticinan fuentes empresariales. De momento, la reunión con los agentes sociales se aplazó la semana pasada y este miércoles tampoco se va a producir, según confirman desde el ministerio de Yolanda Díaz.

La aprobación por el Consejo de Ministros de un real decreto que aplaza al 1 de enero de 2027 la obligatoriedad de utilizar el sistema Verifactu cuenta con la firma de Junts, según ha señalado el Gobierno, y obedece a las presiones de los pequeños empresarios y los autónomos de ATA, integrados en CEOE. Lorenzo Amor, presidente de ATA, pidió ya el 30 de octubre públicamente el aplazamiento de la obligatoriedad de este sistema -el pequeño empresario que haya realizado las inversiones puede aplicarlo ya-.

El aplazamiento de Verifactu es la tercera victoria de la CEOE en los últimos meses sobre el Gobierno, claramente enfrentado a los empresarios en el caso de Yolanda Díaz. La más sonada ha sido la de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, un casus belli de Díaz que acabó perdiendo en septiembre en el Congreso por el voto en contra de Junts, PP y Vox.

La segunda ha sido más reciente, en octubre, y la ministra perdedora fue Elma Saiz, de Seguridad Social. Saiz propuso un incremento de las cotizaciones sociales de los autónomos para 2026 que fue calificada por ATA como un sablazo que iba a combatir.

La propuesta fue criticada hasta por los socios del Gobierno y sus aliados en el Parlamento, lo que obligó a la Seguridad Social a dar marcha atrás y proponer a la semana siguiente la congelación de las cotizaciones para los autónomos que menos rendimientos declararan.

Y más aún, ahora la negociación con las asociaciones de autónomos para pactar ese nuevo sistema de cotizaciones para 2026 está enterrada en un cajón. No hay reuniones, ni siquiera agendadas, ni intercambio de ofertas entre unos y otros.

Tres derrotas en tres meses. Y, ahora, se apunta a la cuarta. La propuesta de Díaz de ampliar de 2 a 10 días el permiso por fallecimiento de familiar apunta a otra derrota del Gobierno. La CEOE se opone a esta medida, y los sindicatos -sólo ellos- no se han reunido con Trabajo. No se reunieron la semana pasada y tampoco este miércoles, como aseguró Díaz el martes 25 de noviembre tras el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, las fuentes consultadas apuntan ya a que no va a superar el trámite parlamentario en caso de que el Gobierno apruebe el Real Decreto con el cambio del Estatuto de los Trabajadores en el Consejo de Ministros. Ese Real Decreto necesitará ser refrendado en el Congreso y necesitará el apoyo de Junts, que tampoco apoya esta medida porque aumenta los costes de las empresas.

El único consuelo para el Gobierno es la subida del salario mínimo, que aprobará de nuevo este año ya que no necesita el apoyo del Congreso ni el visto bueno de la CEOE de Antonio Garamendi.