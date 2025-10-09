Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha anunciado que su ministerio va a presentar una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores y para ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar hasta los 10 días, además de incorporar un nuevo permiso por cuidados paliativos también de familiares.

Asimismo, la ministra ha destacado que uno de los problemas de España respecto a la productividad es que se obliga a la gente a trabajar en condiciones que no son favorables.

«Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie», ha expuesto la ministra en un desayuno informativo.

Por eso, ha dicho, con el objetivo de «seguir ganando derechos», desde el Ministerio de Trabajo presentarán «en estos días» una nueva norma para «modificar el Estatuto de los Trabajadores» y que estos dos permisos sean una realidad.

«El que entierra a una madre o que no acude al trabajo porque tiene que cuidar a su hijo no es un absentista», ha expuesto la ministra.

En este sentido, Díaz ha afirmado que hay que hablar de absentismo en España, pero «del de verdad». «El absentismo de verdad, claro que es un problema en España», ha expuesto Díaz, que ha indicado que el impacto público del absentismo en España es de un punto y medio del PIB.

Dos días de permiso ampliable a cuatro

Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores recoge sólo dos días «por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad». No obstante, se trata de un permiso que se amplía dos días, -es decir, hasta cuatro-, en caso de que sea necesario el desplazamiento a otra localidad, provincia o comunidad autónoma. Estos días se computan a partir del primer día laborable siguiente al suceso, incluso si el fallecimiento ocurre en fin de semana o festivo.

Mientras que en el caso de los cuidados paliativos, ahora no existe este tipo de permiso retribuido para los trabajadores.