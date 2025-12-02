Paso atrás del Gobierno. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un real decreto que aplaza la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación para empresas y autónomos que había sido duramente criticado por éstos por el coste que suponía implantarlo. El Gobierno ha señalado que se trata de un acuerdo con Junts.

Fuentes de Hacienda han precisado que esta ampliación será de un año, lo que implica que en nuevo sistema Verifactu no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero de 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto.

El sistema de verificación de facturas Verifactu establece que los sistemas informáticos de facturación tienen que generar un registro que no puede modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad.

Estos nuevos requisitos son obligatorios para todos los profesionales y sociedades que utilizan un software de facturación -salvo aquellos adscritos al suministro inmediato de información y los residentes en País Vasco y Navarra-, por lo que no afectan a quienes facturan de manera manual.

La entrada en vigor de estas nuevas obligaciones estaba prevista para el 1 de enero del próximo año para quienes tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto, pero ahora se retrasa un año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el real decreto ley flexibilizará las inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos, que son aquellas que no computan para la regla de gasto.

De esta manera, los ayuntamientos tendrán más «facilidad para invertir en proyectos que no impliquen un gasto corriente», como la «construcción de vivienda» o la gestión del agua, sin incumplir con sus obligaciones fiscales.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha celebrado este martes que el Gobierno haya decidido posponer un año la entrada en vigor de Verifactu por cuanto supone «un alivio para los autónomos en un momento donde cada día tienen más trabas y cargas».

«Es lo que habíamos solicitado al Gobierno. Le habíamos solicitado sentido común, que esto se demorara un año. Quedaban muy pocos días para finalizar este año y la entrada en vigor estaba generando mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos», ha subrayado Amor.

El presidente de ATA ha agradecido a Junts la «presión» que ha ejercido sobre el Gobierno para retrasar la entrada en vigor de Verifactu, así como de otros partidos políticos que apoyaron su aplazamiento.

«Los autónomos hoy pueden respirar más tranquilos, no empezando el año con más cargas, con más trabas, con cargas como ésta (…) Bienvenida sea esta rectificación y bienvenido sea el sentido común», ha saludado Amor, cuya organización venía pidiendo desde el pasado 31 de octubre que se postergara la entrada en vigor de Verifactu.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha calificado este martes como un «despropósito» que el Gobierno haya decidido aplazar un año la entrada en vigor del sistema de la Agencia Tributaria para la verifación de facturas electrónicas, pues genera «desconfianza» entre el colectivo de autónomos.

«Es un auténtico despropósito por parte del Gobierno estar continuamente planteando temas y luego dar marcha atrás. Lo que genera es desconfianza, no genera seguridad y el colectivo de verdad que está harto de esta situación», ha criticado Abad.

El presidente de UPTA ha recordado que Verifactu se ha diseñado «presuntamente» para luchar contra el fraude, pero ha precisado que este sistema «no va a ser capaz de luchar contra el fraude que se produce con los profesionales de alta cualificación que atienden a sus pacientes o a sus clientes en sus despachos porque no van a emitir una factura».

«Cuando no se emite la factura, el Verifactu no tiene sentido ninguno. Lo lamentable es que estamos cansados de las idas y venidas de este Gobierno con respecto a decisiones tan importantes. Retrasar la entrada en vigor de Verifactu un año es volver a realizar lo mismo que se hizo con el tema de las cotizaciones de la Seguridad Social. Es un auténtico despropósito y parece que nadie está al volante de la situación», ha lamentado.