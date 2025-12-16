Marlaska elige al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha elegido al coronel Pedro Merino Castro para ocupar la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sustitución de Rafael Yuste, que recientemente fue ascendido al empleo de general.

Merino Castro pasó con anterioridad por la UCO y la unidad técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, además de ser vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno. También fue asignado a la Casa Real y ocupó la jefatura de la Comandancia de Salamanca, entre otros empleos como jefe de la Sección de Planes y Estudios en el Estado Mayor.

El nuevo jefe de la unidad del Instituto Armado ha sido propuesto por la directora del cuerpo, Mercedes González, y se destaca de él su amplia formación y la variedad de destinos dentro de la Guardia Civil, «con especial experiencia en Policía Judicial».

El relevo en la UCO se produce por el ascenso a general de Rafael Yuste. Esta unidad de la Benemérita es la encargada de investigar casos de corrupción dentro de la trama del PSOE, así como los que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez, mujer y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La UCO se ha encargado también, entre otras causas, de las recientes diligencias por la que ha sido detenida la ex militante y fontanera del PSOE, Leire Díez, acusada de amaños en contratos públicos o de la investigación que concluyó en la condena e inhabilitación del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El ascenso a general de la Guardia Civil es responsabilidad del ministerio liderado por Grande-Marlaska, aunque debe tener el visto bueno de Margarita Robles como titular de Defensa. Si bien se deslizó que María Dolores Gimeno Durán, que certificó en los últimos meses su ascenso, era la favorita para recoger el testigo de Yuste, finalmente ha sido Pedro Merino Castro el elegido.

La salida de Rafael Yuste trascendió en el mes de octubre, ya que completó el curso para ascender a general de brigada, junto con otros coroneles, si bien no se conocía la fecha concreta en la que se produciría el cambio en la UCO. Al estar las plazas limitadas en el puesto de general, entre los ministerios de Interior y Defensa deben escoger a los elegidos y el hasta hoy jefe de la unidad de la Benemérita ha sido uno de los designados.