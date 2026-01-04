ERC, partido que sostiene al PSOE en el Govern de la Generalitat de Salvador Illa, exige al president socialista vetar la divulgación del Ejército español en las aulas por ser «incompatible con la educación democrática». La formación independentista encabezada por Oriol Junqueras ha solicitado que los centros catalanes dejen de participar en actividades para promover el conocimiento de las Fuerzas Armadas o que, en su defecto, se contrapongan otras acciones que ofrezcan al alumnado «valores diferenciados».

Los republicanos han presentado una propuesta de resolución «sobre la participación de centros educativos en el concurso literario Carta a un militar español». La iniciativa está firmada por Ester Capella, Irene Aragonès y Raquel Sans, diputadas de la formación en el Parlament.

Como explica el Ministerio de Defensa de Margarita Robles en su web, este es un concurso literario escolar que invita a que el alumno «descubra más sobre las Fuerzas Armadas» y pueda así optar a «grandes premios». En el mismo pueden concursar «alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, así como estudiantes de FP, grado medio, de los centros docentes a nivel nacional y centros de titularidad española en el extranjero».

En todo caso, para que un estudiante pueda mandar su producción literaria, «el centro deberá inscribirse en la página correspondiente de esta web, rellenando el formulario y aceptando las presentes bases y términos legales del concurso».

Contra «ideas nacionalistas» españolas

Precisamente esto es lo que quiere vetar ERC. Y es que desde la formación de Junqueras lamentan que «hay centros educativos de Cataluña que se han adherido al concurso» y que «premian su participación con una mejora de su calificación académica».

Los republicanos valoran negativamente la inscripción de centros catalanes. Y lo argumentan en que el concurso «tiene por objetivo incrementar el conocimiento de las Fuerzas Armadas españolas y de sus valores en el entorno de la educación escolar». Algo que, a ojos de los independentistas, implica un enaltecimiento de «la figura de los militares y remarca ideales nacionalistas y belicistas».

Los diputados del partido de Junqueras critican la presencia de frases alabando al Ejército en esas obras. Por ejemplo, se reprocha que se utilicen expresiones como «Tú, admirado Ejército español, le has dado sentido a mi vida» o «gracias por mantener unido nuestro país», algo contrario a las ideas secesionistas de ERC.

Los representantes del partido independentista aseguran que la adhesión de algunos colegios a ese concurso «ha causado malestar en familias de estos centros». Según los republicanos, los padres «ven con preocupación esta intrusión de valores patrióticos y militaristas en la formación educativa de sus hijos».

«Más aún cuando este ejercicio se presenta como una oportunidad para mejorar sus notas, con impacto en su expediente, sin la existencia de actividades alternativas a este ejercicio», lamentan.

Críticas al «sesgo adoctrinador»

ERC se opone a que los colegios se acojan al «principio de autonomía de los centros educativos» para ofrecer este tipo de actividades: «No puede amparar ese sesgo adoctrinador que entra en conflicto con los principios de una educación democrática y plural».

Por todo ello, exige «regular» la participación en «actividades externas» de los centros educativos catalanes «sostenidos con fondos públicos». ERC insta a Illa a imponer que la inscripción a concursos como Carta a un militar español tengan que pasar el filtro del «Proyecto Educativo de Centro y sus valores».

La iniciativa quiere obligar a los centros públicos a asegurar que «no se incorporen actividades que introduzcan sesgos ideológicos incompatibles con una educación democrática y plural», como ellos describen a este concurso. De ese modo, implicaría un veto implícito a este certamen literario del Ministerio de Defensa.

Aun así, desde ERC se cubren las espaldas y, proponen una alternativa «en caso de que la medida anterior no se pueda desplegar». La segunda propuesta de los independentistas es «asegurar que los centros educativos que opten por participar en el concurso dispongan de actividades alternativas». Y esas otras acciones deberán incorporar «valores diferenciados» que «ofrezcan iguales oportunidades de mejora de la calificación académica del alumnado».