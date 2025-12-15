Junqueras fuerza a Sánchez a una reunión para que le explique «qué piensa hacer»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá una reunión con el líder de ERC, Oriol Junqueras, a principios de 2026 para abordar la continuidad de la legislatura y conocer «qué piensa hacer» el jefe del Ejecutivo después de los casos de corrupción y de acoso sexual que acorralan al PSOE. Ambos dirigentes hablarán también, en un encuentro al que ha obligado Junqueras, del cumplimiento de los acuerdos, semanas después de la ruptura de relaciones de Sánchez con su otro socio parlamentario catalán, Junts.

Isaac Albert, vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, ha adelantado este lunes en rueda de prensa la reunión próxima entre Junqueras y Sánchez. El representante separatista ha explicado que así lo acordaron ambos protagonistas durante una llamada este fin de semana ante «las noticias aparecidas que pueden poner en riesgo la continuidad de la legislatura».

La reunión se producirá en el comienzo de 2026 debido a motivos de agenda del presidente del Gobierno. Albert ha explicado que Sánchez esta semana esta en el Consejo de Europa, algo que imposibilita el encuentro con Junqueras. Con la Navidad próxima, la cita, aún sin fecha fijada, será a inicios del próximo año.

Junqueras, tal y como informa ERC, ha propuesto a Sánchez que abra una ronda de contactos con los grupos parlamentarios que dieron apoyo a su investidura para explicar «qué piensa hacer» ante los casos de corrupción y de acoso en su partido. Los separatistas piden concreciones en el cumplimiento de los acuerdos y unas «medidas para democratizar plenamente todos los ámbitos institucionales que continúan con déficits democráticos, entre ellos su propio partido», en referencia al PSOE.

«Lo que estamos viviendo en los últimos meses en relación a los déficits democráticos que padece el Estado español en muchos de sus estamentos también nos ocupa y nos preocupa, y entendemos que también tienen que preocupar y ocupar al PSOE y al presidente del Estado», ha sostenido Isaac Albert.

Rufián «a la cara» con Sánchez

Por su parte, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha pedido antes de que se confirmara el encuentro, una reunión «a la cara» con Pedro Sánchez, buscando que le explique «qué piensa hacer para regenerar su partido y su Gobierno», pues considera que «se han encontrado cosas» en los casos de corrupción y «hablar de una conspiración» o recurrir al «y tú más» ya «no cuela».

Rufián ha hablado a su llegada a la comisión de investigación sobre la DANA de la Comunidad Valenciana, donde este lunes comparecía Salomé Pradas, y ha admitido que tiene dudas «frente a todo lo que está pasando» y reconoce que los socios parlamentarios de Sánchez están pasando «vergüenza» con el PSOE.

«Por primera vez estamos frente a un chantaje, o para ser más suave, un dilema que tiene mala solución porque muchos de nosotros no queremos que Santiago Abascal sea vicepresidente; pero también muchos de nosotros no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día», ha resaltado Rufián.

El portavoz de ERC ha pedido al Gobierno que deje de pensar que todo es una conspiración porque no cuela» y que «deje de dar pena porque no cuela». Asimismo, también ha castigado el «y tú más» que ha utilizado el PSOE para echar culpas a la derecha. «Nos guste o no a las izquierdas, no se pueden sostener en el ‘y tú más’ porque el ‘y tú más’ es un ‘yo también’ y se nos presupone una actuación diferente a la derecha y a la ultraderecha», ha apuntado.