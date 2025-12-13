Junts asegura que la ruptura con el Gobierno es «irreversible» y que no habrá presupuestos

Junts ha sentenciado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez tras asegurar que votará en contra de las cuentas públicas cuando lleguen al Congreso en febrero. Así lo ha confirmado el secretario general de Junts en la cámara baja, Josep María Cruset, quien ha dejado claro que la ruptura con el Gobierno es ya «total» e «irreversible», por mucho que el presidente haya intentado comprar su apoyo con concesiones de última hora.

Cruset ha dicho que el Gobierno tiene una «mayoría absoluta en contra» y los gestos recientes del PSOE para intentar reconducir la situación no van a cambiar nada. «Nos atrevemos a pronosticar que no habrá Presupuestos», ha aseverado el dirigente independentista.

Cruset ha justificado el portazo definitivo en los «sistemáticos incumplimientos» del Gobierno con los acuerdos de investidura. Según el independentista, pese a los «esfuerzos» de Junts, el Ejecutivo no ha cumplido su parte del trato, y ahora las consecuencias son evidentes: Sánchez está perdiendo votaciones «muy importantes» en el Congreso y ya no hay margen para la negociación.

Durante una entrevista en RTVE, el número dos de Junts en la Cámara Baja sostiene que el Gobierno «ha tomado conciencia» de que su versión de haber «cumplido» con el partido de Carles Puigdemont «no era cierta». Por eso, según Cruset, el Ejecutivo ha tenido que hacer «cosas inimaginables», como ver al propio presidente «asumir» públicamente sus incumplimientos.

El dirigente independentista ha recordado que aún quedan cuestiones sin resolver que dependían «exclusivamente» del PSOE, como la Ley contra las Okupaciones o el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña. Asuntos que, según Junts, demuestran la falta de voluntad real del Gobierno para cumplir lo pactado.

Cruset ha querido aclarar que su partido solo negociará leyes concretas en las que ya existían acuerdos previos, como la Ley de Atención a la Clientela o la de Movilidad Sostenible. En cuanto a la Ley contra la Multirreincidencia, ha defendido que es una iniciativa impulsada por Junts para resolver un problema que «está en la calle» en Cataluña, donde «hay 600 multirreincidentes que han sido detenidos más de 7.000 veces».

El independentista ha ido más allá y ha aprovechado los escándalos que sacuden al PSOE, desde el caso Salazar hasta la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo por presunto acoso sexual, para remarcar que Junts celebra, «desde la tranquilidad», no tener «ningún tipo de relación política» con los socialistas.

«Sabrá el PSOE lo que tiene que hacer para dar explicaciones a los ciudadanos de cuál es la realidad y cómo cuenta alargar esta legislatura», ha señalado Cruset, que ha dejado claro que el parón navideño no servirá para «resetear» las relaciones con el Gobierno. «En absoluto. Somos un proyecto político súper serio y absolutamente previsible», ha zanjado.