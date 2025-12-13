OKDIARIO caza al ex presidente de Correos e íntimo de Sánchez nervioso antes del registro: «No tengo nada que ver»

OKDIARIO caza a Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos e íntimo amigo de Pedro Sánchez, muy nervioso horas antes del registro de la compañía postal por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Serrano asegura que «no tiene nada que ver».

Serrano estaba desayunando a primera hora de la mañana en una cafetería de Madrid. En concreto, el local se encuentra en el barrio de Fuente del Berro y allí estaba el que fuera máximo dirigente de Correos tomando café a las 07:45 de la mañana.

Las fotografías fueron tomadas el pasado jueves 11 de diciembre, un día antes de que los agentes de la UCO entraran en Correos para buscar información en cumplimiento de un requerimiento del juez. Se trataba del enésimo registro de empresas vinculadas al PSOE que se están investigando.

Juan Manuel Serrano estaba visiblemente preocupado haciendo uso de su teléfono móvil y leyendo la prensa. Aseguró que no se creía las noticias que estaba leyendo y llamaba a la prudencia para que los investigadores indagasen lo que necesitasen.

El que fuera líder de Correos aseguró que durante su etapa al frente de la compañía participada por la SEPI los contratos pasaron los filtros del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Defendía que los técnicos hicieron bien los contratos y apeló a que si se quería conocer corrupción en Correos había que mirar los informes de la IGAE del año 2016 cuando él aún no era presidente.

Trata de desvincularse

Juan Manuel Serrano trató en todo momento de desvincularse de la trama del PSOE que ha acabado con la detención de Leire Díez, que fue su directora de Relaciones Institucionales en Correos, y la del presidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero.

Serrano aseguró que Díez no tenía capacidad contractual desde ese cargo directivo que ocupaba en Correos. Admitió conocer a Vicente Fernández Guerrero. Sin embargo, dice que desde que se fue de Correos ha cortado lazos con la empresa para dejar hacer a la nueva dirección.

El ingeniero también se preocupó por marcar distancias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que dicen que tiene una gran amistad desde hace años. Explicó que no le veía desde hace siete años o más y que ya no mantenían el contacto.

Colocado por el PSOE

Juan Manuel Serrano lleva años ocupando puestos a dedo puestos por el PSOE. Dirigió Correos entre los años 2018 y 2023, dejando al término de su mandato unas pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros tras cinco años y medio al frente de la empresa con un sueldo de 200.000 euros anuales.

Tras ello, Serrano asumió en enero de 2024 el cargo de director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT), la empresa pública encargada de las autopistas.



Ahora, Serrano trabaja en una pyme del sector privado y está fuera de la política. En concreto, ha irrumpido en el sector de la distribución industrial. Su empresa se dedica a la distribución de materiales de instrumentación y válvulas, así como en soluciones técnicas personalizadas y tecnologías para la transición energética.



Los contratos con Correos

Tal y como publicó OKDIARIO, la UCO, junto con la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, ha abierto una investigación sobre irregularidades en contratos públicos durante la etapa de Juan Manuel Serrano como presidente de Correos, según han confirmado a OKDIARIO fuentes conocedoras del caso.

Las pesquisas se centran en varios frentes. Uno de ellos sería la adquisición por parte de Correos del 51% de Rangel Expresso, la división de paquetería de la empresa portuguesa Rangel, por 11 millones de euros en abril de 2019. La operación permitía al operador público español «ofrecer un servicio integrado de paquetería urgente para toda la Península Ibérica», según explicó entonces Correos en un comunicado oficial.

No es la primera vez que Correos aparece en las tramas del PSOE. La polémica ya giró en torno al contrato de la empresa postal con la consultora Sortis. Se trataba de un contrato de dos millones de euros con la sociedad con lazos con Panamá de Israel Pilar, un empresario de la órbita de la trama Koldo de presuntas comisiones, corrupción y adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia.

Los investigadores sospechaban que Sortis podría haber pagado comisiones en negro a intermediarios de la trama para lograr esos contratos. La situación estalló cuando la instrucción judicial relacionó esos contratos con el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García Izaguirre.