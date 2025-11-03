El Govern de la Generalitat de Salvador Illa ha gastado más de 220.000 euros en viajes oficiales durante su primer año como presidente de la autonomía. Esto es cuatro veces más que lo que gastó el republicano Pere Aragonés durante sus primeros 12 meses al frente del Ejecutivo de la comunidad.

El Gobierno autonómico ha admitido estos gastos después de una pregunta parlamentaria de Vox en el Parlamento de Cataluña. Alberto Tarrada, representante de la formación de Santiago Abascal, realizó una veintena de preguntas «sobre el viaje oficial a Japón y Corea del Sur del Presidente de la Generalitat de Cataluña en el marco de la Expo Universal de Osaka 2025».

El Portal de Transparencia de la Generalitat ha dado cuenta del último viaje del ex ministro de Sanidad socialista a Japón y Seúl. Aquella expedición se realizó «con motivo de la inauguración de la Semana Catalana de Osaka y de diversas reuniones económicas y empresariales con diferentes empresas catalanas instaladas en Japón y Corea y con diferentes empresas japonesas y coreanas instaladas en Cataluña».

En aquel viaje por Asia, le dio tiempo a pasar por la Japan External Trade Organization, la exposición de Joan Miró, una cena por la Región Mundial de la Gastronomía 2025 o un encuentro con el gobernador de Kioto. El coste para las arcas públicas de todo ello se eleva hasta los 134.777,65 euros, los cuales se dividieron de la siguiente manera:

Dietas y manutención . 2.352,89 euros.

. 2.352,89 euros. Hoteles y alojamiento . 21.889,23 euros.

. 21.889,23 euros. Transporte . 102.653,14 euros.

. 102.653,14 euros. Otros gastos. 7.882,39 euros.

El séquito de los viajes de Illa

Allí, el presidente llevó como séquito a su jefe de Gabinete, al jefe del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo, al jefe del Gabinete de Comunicación del Presidente, a una técnica del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo, a una asesora del Gabinete del Presidente, a un asesor en prensa internacional y a un fotógrafo oficial.

Sin embargo, a todos estos gastos hay que sumarles otros viajes que han elevado sobremanera los habituales gastos en los que incurren los líderes autonómicos catalanes en su primer año. En total, 224.144,08 euros.

Todo ello choca con las cifras del primer año de Gobierno de Pere Aragonés. El republicano desembolsó de las arcas públicas 55.187,62 euros. Es decir, menos de la mitad de lo que Illa empleó en su viaje por Asia. El representante de la formación de Oriol Junqueras realizó ocho viajes, más que los que ha hecho el líder de los socialistas catalanes, pero bastante menos costosos.

El presidente de la Generalitat, además de su gira por Asia, ha estado en otros destinos desde que llegó al poder en agosto de 2024.

Los otros viajes oficiales de Illa

El primer viaje de Illa como presidente fue una «visita oficial a las instituciones europeas». El líder socialista gastó 22.036,11 euros en ir a Bruselas (Bélgica) para asistir al Comité de las Regiones, así como para verse con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Después, a principios de 2025, viajó al Consejo Europeo y a la Comisión Europea para participar en las sesiones Euromeditarráneo, por un coste de 23.557,86 euros.

Unas semanas después viajó a Perpiñán (Francia) para visitar la casa de la Generalitat así como otras reuniones institucionales. Ese desplazamiento tuvo un coste de 10.165,54 euros.

En otro viaje, en abril, Illa acudió a Milán (Italia) para tomar posesión como nuevo presidente de los Cuatro Motores de Europa, una red de cuatro regiones europeas; en ella están Cataluña junto a la Lombardía italiana, el Württemberg alemán y la Auvernia-Ródano-Alpes francesa. Esta expedición tuvo un gasto de 3.199,94 euros.

Más tarde, en mayo, el presidente de la autonomía realizó una visita oficial «con motivo de la final de la UEFA Women’s Champions League 2025 entre el FC Barcelona y el Arsenal Football Club en el Estadio José Alvalade de Lisboa». Para ello, se emplearon 3.199,94 euros de las arcas públicas.