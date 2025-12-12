El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este viernes un tuit en el que se aplaude a sí mismo mientras que la Unidad Central Operativa (UCO) registra los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica con el objetivo de recopilar documentación sobre adjudicación de contratos bajo sospecha de estar amañados.

«El rechazo a las políticas neoliberales es el éxito del modelo español, que no es otro que el modelo socialdemócrata», ha indicado el presidente del Gobierno después de que el medio italiano L’Espresso le haya entrevistado y le haya nombrado «persona del año».

Los registros en los ministerios del Gobierno de Sánchez se suman a las inspecciones de este jueves en las empresas públicas SEPI, Enusa, Sepides y Mercasa y a las detenciones de la fontanera del PSOE, Leire Díez, del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, y del socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso.

El rechazo a las políticas neoliberales es el éxito del modelo español, que no es otro que el modelo socialdemócrata. Mi entrevista en @espressonline: https://t.co/7o0OhPIRy6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 12, 2025

Las detenciones en el PSOE

Leire Díez, ex militante del PSOE, fue detenida este miércoles y permanece en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). La denominada fontanera de la formación socialista está imputada por cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid y la detención podría haberse producido debido a contratos públicos bajo sospecha. Además de Díez, también fue detenido este miércoles el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, en el marco de la misma operación.

Junto a Díez y Fernández, la UCO también arrestó este jueves a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar 2000 SL. Y es que, la UCO inició varios registros en empresas vinculadas a Servinabar, los cuales se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza, según la investigación de la UCO. Tras la detención de Díez y Fernández, las autoridades barajaron que pudiera haber nuevas detenciones y en la mañana del jueves se conoció el arresto de Alonso, copropietario de Servinabar.