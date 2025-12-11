El Gobierno de Pedro Sánchez coloca carteles en promociones de viviendas de la Comunidad de Madrid (CAM), según ha afirmado este jueves José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la CAM durante un acto organizado por el Colegio de Economistas de Madrid al que ha acudido OKDIARIO. En ese sentido, el responsable político ha recordado que «Madrid produjo el 53% de la vivienda pública de toda España en 2024».

Sin embargo, algunas de esas viviendas que levanta la región cuentan con «entre un 6 y un 7% de fondos de la Unión Europea (UE)», algo que, según García Gómez, es aprovechado por ministros del Ejecutivo de Sánchez para acudir a su inauguración y aparecer en la foto.

La realidad es que, mientras la CAM hace esfuerzos por combatir la crisis de vivienda, Sánchez ha prometido 184.000 inmuebles de protección oficial (VPO) que nunca han llegado, pues se ha quedado en menos de 400.

Sara Aranda, directora general de Urbanismo de la CAM, ha explicado durante el mismo acto que «en Madrid, casi el 50% del territorio se encuentra protegido», algo que es una evidente limitación. No obstante, la comunidad autónoma ha logrado que, en la actualidad, haya «44 desarrollos programados, 240.000 viviendas, en un periodo de 10 años».

Las viviendas que no hace Sánchez

De hecho, según García Gómez, de esas 240.00 viviendas en desarrollo, «el 40% son de protección pública». En ese sentido, el viceconsejero ha asegurado que Ayuso está llevando a cabo políticas para desbloquear la construcción de inmuebles, como eliminar «a duplicidad de algunos informes, posponer la exigencia de la garantía de suministro, impulsar la figura del nuevo plan territorial de vivienda…»

«Hay que desarrollar suelo y generar suministro energético para construir viviendas», ha asegurado, a la vez que ha recordado que la intención de la CAM es tener «un mercado del alquiler sano en un entorno de seguridad jurídica entre arrendadores y arrendatarios».

Por otro lado, el Gobierno regional está «intentando movilizar viviendas de personas mayores para conseguir una convivencia intergeneracional» y ha anunciado una ampliación del Plan Mi Primera Vivienda. Este programa se va a «extender hasta los 50 años, porque constatamos que hubo una generación que perdió la ventada de oportunidades de tener una vivienda».

Además, se ha «abierto ese programa a la vivienda de obra nueva», pues si hay problemas a la hora de «acceder a la hipoteca» en ese tipo de inmuebles, se corre el riesgo de que se «impida su desarrollo». También se está preparando «una nueva ley de impulso y desarrollo, una nueva ley del suelo, que intentará cambiar el paradigma en Madrid».

Por último, Sara Aranda ha reconocido que existe «un gap de producción de vivienda» que se incrementa con el constante aumento de población que está teniendo la región. La política ha mencionado la existencia de «una proyección de unos 10 millones de habitantes en la comunidad» en los próximos años. Por ello, es importante «poner en marcha medidas que pongan a disposición suelo finalista». «Es una urgencia desbloquear las bolsas de suelo con un plan territorial», ha sentenciado.