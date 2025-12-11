El BOE lo confirma: la nueva moneda que llega a España y que todo el mundo quiere tener

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pondrá en circulación en 2026 una nueva moneda en España. El Boletín Oficial del Estado ya ha confirmado que a partir del próximo mes de enero se sacará a la calle una moneda de dos euros que rinde tributo al Monasterio de Poblet situado en Tarragona. Esta es una edición limitada y comenzará a emitirse en las próximas semanas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva moneda que llega a España en 2026.

Que se preparen los coleccionistas: una nueva moneda llega a España el próximo 2026. Los aficionados a la numismática están de enhorabuena ante la próxima salida de una edición limitada de 1,5 millones de ejemplares de una nueva moneda de 2 euros que rinde tributo al Monasterio de Poblet, uno de los monumentos más importantes de Tarragona y que es un bien declarado como Patrimonio Mundial de la Unesco en 1991. Construido en 1.151 por monjes cistercienses, es uno de los monasterios mejor conservados de toda Europa y en su día fue panteón real de los Reyes de la Corona de Aragón.

De esta manera, a finales del mes de noviembre, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa aprobó la emisión de una moneda conmemorativa de 2 euros dedicada al Monasterio de Poblet en el primer trimestre de 2026. Esto se puede verificar en la Orden ECM/1351/2025, de 20 de noviembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de 2 euros conmemorativas del Monasterio de Poblet, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Así es la nueva moneda que llega a España

Esta nueva moneda será de curso legal en toda la zona euro y forma parte de la colección en la que España rinde tributo a los bienes y lugares incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Por ello se distribuirán 1.500.000 monedas de 2 euros a partir del próximo 1 de enero de 2026.

«Al tratarse de una moneda bimetálica, los motivos están distribuidos en dos zonas de diferente aleación y color. El color de la corona circular exterior es blanco plata, y el color de la zona interior amarillo oro», se puede leer en el Boletín Oficial del Estado sobre las características de esta moneda.

En el anverso se podrá ver la imagen del Monasterio de Poblet de Tarragona. En la parte superior aparece la leyenda «Monasterio de Poblet», mientras que en la parte inferior se puede leer «España» y el año de acuñación: 2026. «Rodeando todos los motivos y leyendas, en la zona circular exterior de la moneda, aparecen las doce estrellas de la Unión Europea», se puede leer en el BOE. El reverso será igual al del resto de monedas de 2 euros de la Unión Europea.

Las nuevas monedas de 2026

Numismática visual, una página especializada en la materia, también ha informado sobre las próximas monedas que saldrán en circulación en 2026 tanto en España como en el resto de la Unión Europea. Son las siguientes: