Almeida prorroga la moratoria para vehículos sin etiqueta ambiental y también podrán circular en 2026

El Ayuntamiento de Madrid ha prorrogado este jueves la moratoria que permite la circulación de los vehículos de residentes sin etiqueta ambiental matriculados en la ciudad, extendiéndola hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida ha sido anunciada durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno por Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del consistorio.

En su intervención, Carabante ha explicado que la decisión de ampliar esta moratoria responde a la evaluación del «impacto ambiental» de los vehículos afectados, que ha sido considerado «bajo». Según señala, el número de coches sin etiqueta ambiental que circulan en Madrid es muy reducido, por lo que la repercusión sobre la calidad del aire y el medio ambiente en general es mínima.

«Hemos tomado la decisión de ampliar la excepción para que continúe a lo largo del próximo año para aquellos vehículos sin etiqueta. Hemos tomado esta decisión de ampliar esta excepción teniendo en cuenta el bajo impacto medioambiental», ha indicado Carabante.

El delegado también ha destacado que esta excepción se aplica exclusivamente a los vehículos de personas empadronadas en la ciudad de Madrid. Por el contrario, aquellos vehículos sin etiqueta cuya residencia fiscal se encuentra fuera de la capital continúan estando sujetos a las restricciones de circulación, que se implementaron hace más de un año y que siguen vigentes.

Segunda moratoria

Esta es la segunda vez que se da esta prórroga, la primera tuvo vigencia durante el año 2025, permitiendo a los vehículos empadronados en Madrid circular sin multas, mientras que los coches de personas no residentes ya estaban sujetos a las restricciones desde hace más de un año.

Con esta nueva ampliación, el Ayuntamiento busca equilibrar la protección del medio ambiente con la realidad de los propietarios de vehículos más antiguos dentro del municipio, ofreciendo más tiempo para adaptarse a la normativa de etiquetas ambientales.