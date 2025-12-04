La policía de Parla ha recibido con una sonora pitada al alcalde del municipio, el socialista, Ramón Jurado, durante el encendido de luces navideño en protesta por la inseguridad en la ciudad.

En la tarde de este jueves, se ha celebrado el acto institucional del Ayuntamiento de Parla con motivo de la Constitución en la casa de la Cultura y a continuación, la corporación municipal han procedido al tradicional alumbrado navideño del municipio. Allí, su alcalde ha sido recibido con una sonora pitada y abucheos por parte de la policía local de Parla.

El motivo es el hartazgo de los agentes por la falta de compromiso del edil socialista con la seguridad en Parla. La policía denuncia que la inseguridad ha aumentado en el municipio, que los hechos delictivos se han intensificado y que los recursos policiales siguen siendo insuficientes e ineficaces para cubrir las necesidades reales de 133.000 vecinos.

«La plantilla continúa exactamente igual que hace meses: mermada, sobrecargada y sin previsión real de refuerzo. Todo ello ocurre con pleno conocimiento de este Gobierno municipal, que ha optado por mirar hacia otro lado mientras los agentes trabajan en la misma situación y la ciudadanía convive con una sensación creciente de inseguridad», alertan desde el sindicato CSIF Parla.

Ante este escenario, desde CSIF están exigiendo la reactivación urgente del proceso de negociación con el Ayuntamiento socialista, con fecha, hora y orden del día cerrados de «manera inmediata». También reclaman «una respuesta formal y por escrito sobre las medidas que el Ayuntamiento va a adoptar, y en qué plazos, para reforzar los medios personales y materiales de la Policía Local». Por último, piden al Gobierno municipal que «abandone la estrategia de dilación, silencio e inacción que ha mantenido hasta ahora».

«La seguridad no es una cuestión opinable ni negociable: es una obligación municipal. Y, si persiste la actual falta de respuesta, este sindicato adoptará medidas más contundentes dentro del marco legal, incluyendo movilizaciones, acciones sindicales y cuantas actuaciones sean necesarias para defender los derechos de los trabajadores y la seguridad de los vecinos», dice Iván de la Puerta, secretario de CSIF Parla.

Al menos un centenar de policías locales se concentraron el lunes frente al Ayuntamiento de la localidad para reclamar a la Alcaldía un incremento de plantilla y más medios para combatir la delincuencia en el municipio.

Sólo un coche patrulla

Denuncian que la Policía solo cuenta con un coche para patrullar por el día y dos por la noche, lo que supone un «riesgo» para la población y también para los agentes. «Llevamos dos años negociando con el alcalde, Ramón Jurado, y nos prometió en enero una subida salarial y más gente, pero no ha hecho ni caso hasta la fecha», ha explicado.

Pese a las últimas incorporaciones, el Cuerpo local no cumple «ni de lejos» el ratio recomendable que marca la normativa de dos policías por cada mil habitantes. El sindicato ha recordado la okupación «masiva» de un hotel en Parla la pasada semana o la persecución policial a unos delincuentes que acabó con el atropello de dos vecinas.

Los policías parleños seguirán protestando y reclamando medios y plantilla. La próxima movilización será el día 11 a las 12 horas. Está prevista una manifestación que recorrerá varias calles desde la Jefatura de Policía local hasta la plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento.

El año pasado, Parla fue, junto con San Martín de la Vega, el municipio madrileño que más aumentó su índice de criminalidad. En 2024, esta localidad registró un aumento del 24,9% de la delincuencia respecto a 2023, destacando el incremento de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones.