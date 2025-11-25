El líder de los okupas del asalto. masivo al hotel en reformas de Parla (Madrid) planificó con antelación la okupación en un chat de WhatsApp con el resto de okupas. Muchos de los 100 okupas que intentaron «tomar» el hotel de Parla, habían sido desalojados del llamado «hotel okupa» de San Blas, conocido por conflictividad y por haber sido escenario de peleas, incendios y un asesinato.

Los okupas del asalto multitudinario de la madrugada de este lunes al hotel NH en reformas de Parla habían sido desalojados previamente del «hotel okupa» del barrio de San Blas en Madrid. Así se lo contaron a los policías que intervinieron en el desalojo masivo del edificio.

El líder del asalto al hotel de Parla, un inmigrante peruano con antecedentes previos, planeo la operación en un grupo de WhatsApp con el resto de los participantes, relataron parte de los implicados. El suceso se saldó con el desalojo de los okupas de Parla y la detención de 10 personas acusadas del delito de atentado a la autoridad y por infracciones a la Ley de Extranjería.

Detenido el líder de la okupación masiva

Entre los diez detenidos, todos de origen dominicano y peruano, se encuentra el líder del asalto masivo al hotel de Parla, detenido en el edificio por la Policía Nacional.

Los más de cien okupas del hotel se concertaron para asaltar el edificio a las 3:30 de la madrugada de este lunes, encabezados por el organizador que portaba todas las herramientas necesarias para forzar las puertas del inmueble.

Las alarmas del hotel comenzaron a sonar alertando a la Policía Nacional. Allí mismo, los agentes detuvieron al organizador de la okupación masiva. Debido a las bajas temperaturas, los policías dejaron a los okupas más vulnerables permanecer en el interior del hotel mientras detenían a decenas de participantes en el asalto planificado.

Diez detenidos

Una vez que llegaron los refuerzos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Policía Nacional, con ayuda de la Policía Local de Parla, comenzó a desalojar a los okupas del hotel en una operación que finalizó a mediodía del lunes.

En total, la Policía Nacional, tras bloquear las entradas y salidas del hotel e identificar a los okupas, ha detenido a diez personas, todas de origen peruano y dominicano. Tal y como reflejan las imágenes de Telemadrid.

Dos de ellas están acusadas del delito de atentado a la autoridad contra los funcionarios de la Policía que participaron en el desalojo. Otras ocho personas más, están acusadas de infracción a la Ley de Extranjería al residir en España de forma ilegal.