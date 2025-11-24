Más de 100 okupas de cinco nacionalidades diferentes han asaltado un hotel NH de Parla aprovechando que el edificio se está reformando. La Policía Nacional ha desalojado a los okupas horas después y detenido a diez personas por los delitos de atentado a la autoridad y estancia ilegal en España.

Entre los arrestados se encuentra el organizador del asalto que se planeo a través de un grupo de WhatsApp. Los más de cien okupas del hotel se concertaron para asaltar el edificio a las 3:30 de la madrugada de este lunes, encabezados por el organizador que portaba todas las herramientas necesarias para forzar las puertas del inmueble.

Los okupas asaltaron el edificio y las alarmas del hotel comenzaron a sonar alertando a los patrullas de la Policía Nacional que acudieron a las puertas del edificio de inmediato. Una vez allí, constataron como más de 100 okupas, la inmensa mayoría inmigrantes, estaban accediendo al hotel, algunos ya lo habían conseguido y otros esperaban su turno.

Okupas organizados por WhatsApp

Allí mismo, los agentes detuvieron al organizador de la okupación masiva. Un inmigrante que encabezaba el grupo de WhatsApp donde los okupas del hotel podían apuntarse al asalto y coordinar «la toma del edificio». El detenido impartía las órdenes al resto de okupas del hotel y portaba todas las herramientas necesarias para ejecutar el asalto del inmueble.

Debido a las bajas temperaturas, los policías dejaron a los okupas más vulnerables permanecer en el interior del hotel mientras detenían a decenas de participantes en el asalto planificado.

Una vez que llegaron los refuerzos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Policía Nacional, con ayuda de la Policía Local de Parla, comenzó a desalojar a los okupas del hotel en una operación que finalizó a mediodía de este lunes.

Diez okupas detenidos

En total, la Policía Nacional, tras bloquear las entradas y salidas del hotel e identificar a los okupas, ha detenido a diez personas, todas de origen peruano y dominicano.

Dos de ellas están acusadas del delito de atentado a la autoridad contra los funcionarios de la Policía que participaron en el desalojo. Otras ocho personas más, están acusadas de infracción a la Ley de Extranjería al residir en España de forma ilegal.