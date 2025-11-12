Los vecinos del barrio bilbaíno de Arangoiti están en guerra contra un okupa mabrebí que se aloja en los garajes de los edificios del barrio, agrede a los menores, acosa a niñas y crea conflictos continuamente. Tras ser desalojado por la Policía del cuatro de ventilación de uno de los garajes, el okupa ha regresado a esta calle de Bilbao armado con un cúter y agrede y amenaza al vecindario, causando destrozos en coches, locales y portales al grito de «Allahu Akbar».

Fue la semana pasada cuando los vecinos se dieron cuenta de que había un okupa instalado en el cuarto de ventilación del garaje de uno de los edificios. «Sabíamos que este hombre ya había estado en el garaje del edificio de enfrente y le dejamos una nota para que abandonase el espacio donde se había instalado», cuenta una de las vecinas.

Desde el principio el okupa comenzó a dar problemas a los vecinos del edificio, acumulando basuras y acosando a las mujeres a las que graba dentro y fuera del inmueble. «Es conflictivo, exhibicionista y violento», explican los vecinos, recordando que el sujeto también ha agredido a varios menores de edad.

El okupa acosa a las niñas

El pasado sábado, el okupa del garaje rebasó con creces los límites de la paciencia de los vecinos. Según denunciaba una de las afectadas, el hombre mostró sus partes íntimas a dos niñas de 13 y 14 años. «Desde el sábado a mediodía los vecinos se empezaron a mover porque esta persona se había bajado los pantalones ante la hija de uno de los vecinos, y lo mismo ocurrió con otra niña a la tarde», ha relatado la vecina en Radio Nervión.

La reacción de los vecinos tras estos incidentes de gravedad fue llamar de inmediato a la Ertzaintza que se presentó en el edificio y desalojó al intruso del cuarto de ventilación del garaje. En cuanto los agentes se marcharon, el okupa comenzó a vengarse de los vecinos provocando destrozos y agrediendo a algunos de ellos. Los encontronazos entre el okupa y los vecinos se prologaron hasta bien entrada la madrugada del sábado.

Regresó con violencia tras ser expulsado

Después de un domingo de tregua, el okupa reapareció este lunes armado con un cúter. Entonces, según los vecinos, comenzó a increparles, rompió cristales de portales y comercios y les arrojó piedras.

El hombre prosiguió con sus ataques hasta que los vecinos regresaron a casa de trabajar y fueron a pedirle explicaciones. Tras un intercambio de golpes, se refugió en un portal donde se auto lesionó dándose cabezazos contra la puerta de cristal del portal. Luego, acusó a los vecinos de pegarle.

Tras escapar, el agresor regresó por la noche y los vecinos ya comenzaron a perseguirle de nuevo hasta que le obligaron a huir. «La policía nos dijo que este hombre se iba a quedar por la zona y que ellos no podían echarle», sentencia una vecina.