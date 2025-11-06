El ex etarra, Josu Álvarez Pérez, que fue condenado a seis años de cárcel en 2006 por pertenencia a ETA, ha contratado a la empresa Horus Desokupa para echar a los okupas de un piso que posee en el barrio de San Francisco de Bilbao. El ex etarra también pidió ayuda a la Ertzaintza para que le protegieran de los convocados por la izquierda abertzale para impedir el desalojo, porque le increparon y le acusaban de traer «nazis» al barrio.

Los hechos ocurrieron en torno a las 16.30 horas del pasado día 3. Antes, el sindicato de vivienda Azet, afín al entorno abertzale, había convocado a sus seguidores para impedir el desalojo.

Algunos vecinos del barrio, con el apoyo de compañeros ideológicos del propio ex etarra, se indignaron porque los trabajadores de desokupa vestían camisetas de su empresa con la bandera de España. Los concentrados, unos 90, metieron tensión al momento e intentaron evitar el desalojo de los okupas mientras increpaban al dueño del piso, el ex etarra compañero de la izquierda abertzale.

El ex etarra contestó a los vecinos que le increpaban que no sabía que los trabajadores de desokupa fueran ultras y que recurrió a ellos porque en el País Vasco no existe ninguna empresa de estas características. Todo en ello, expresándose en euskera, como ha adelantado El Correo.

El ex etarra pide protección a la Ertzaintza

A continuación, y ante los insultos de sus propios vecinos e iguales políticos, Álvarez Pérez, que fue condenado por pertenencia a ETA tras haber ayudado a varios etarras a fugarse a Francia, decidió pedir protección a la Ertzaintza.

El ex etarra pidió ayuda a la Policía porque se sintió «amenazado y coaccionado» por los vecinos y los abertzales que le increpaban. Los agentes de la Policía autonómica escoltaron también a los cuatro miembros de la empresa Horus Desokupa de Talavera de la Reina y los condujeron fuera del barrio para evitar incidentes.

Así, los convocados consiguieron impedir el desalojo que había solicitado judicialmente el ex etarra.