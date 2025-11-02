El etarra Otegi, socio de Sánchez, llama a los vascos a «defenderse»: «Somos un pueblo sin límites»

El etarra Arnaldo Otegi, líder de Bildu y socio de Pedro Sánchez, ha llamado a los vascos a «defenderse»: «Demostraremos otra vez que somos un pueblo sin límites». Otegi ha hecho este llamamiento este domingo, en Vitoria, en un acto junto a víctimas del franquismo y de la «violencia del Estado», en la que ha llamado a una manifestación el próximo 22 de noviembre, en Bilbao, para que los vascos «se defiendan a sí mismos».

El etarra afirma que EH Bildu «forma un bloque que tiene memoria y responsabilidad», y que va a «ejercer» dicha responsabilidad «tratando de prevenir» que «el bloque reaccionario que asoma en España y Francia llegue». «Ese será nuestro trabajo», declara.

Además, señala que la respuesta a esta situación se ha de dar «con el estilo de EH Bildu». «Al fascismo no se le puede hacer frente desde la improvisación, el individualismo ni el tacticismo; al fascismo y al autoritarismo se les hace frente en términos estratégicos», manifiesta.

De esa forma, llama a «la movilización popular, la disciplina, y la memoria y la actividad colectivas», así como por hacer «un esfuerzo en términos de país y de nación», con el fin de dar una respuesta «al autoritarismo y a los nuevos retos». Para que los vascos «se defiendan a sí mismos» y puedan hacer frente a las «amenazas» del autoritarismo y a otros «riesgos».

El etarra Otegi dice que esta manifestación servirá para hacer «un ejercicio de memoria colectiva», para «ganar el futuro», para dejar claro «que hay un pueblo en marcha», y para demostrar que el País Vasco tiene un futuro «sin límites» y que «sólo este pueblo escribirá el futuro de este país».

En ampliación