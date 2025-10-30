Pedro Sánchez ha comparecido este jueves en el Senado, convocado para dar explicaciones por los pagos en efectivo en el PSOE, revelados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La sesión se ha prolongado durante cinco horas, y la intervención del presidente socialista ha estado plagada de evasivas -en numerosas ocasiones ha respondido con un simple «no me consta»-, de inconcreciones y también de mentiras.

Entre las falsedades destaca, por ejemplo, la afirmación de Sánchez de que desconocía que su mujer, Begoña Gómez, estuviese imputada cuando se tomó los cinco días de «reflexión» para, supuestamente, meditar sobre su continuidad en La Moncloa. Lo cierto es que, como reveló OKDIARIO, Gómez ya había sido imputada por entonces. En concreto, la Policía Judicial le comunicó su condición de imputada en el procedimiento sobre los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios el 22 de abril, dos días antes de que Sánchez lanzase su «carta a la ciudadanía», amagando con dimitir. De hecho, desde el día 16 de ese mes Begoña Gómez tenía la condición de imputada. Otra de las mentiras tiene relación con el llamado caso Delcy. Según la versión de Sánchez, no conocía que la vicepresidenta venezolana no podía pisar suelo europeo. Sin embargo, el Gobierno era perfectamente conocedor de ese veto. En concreto, la inclusión de Rodríguez en la lista de autoridades del gobierno de Nicolás Maduro sancionadas por la UE se aprobó en un Consejo de Ministros de Exteriores celebrado en junio de 2018. Con ello, Sánchez sabía de esas sanciones con mucha antelación a la llegada de Rodríguez a España. De hecho, el propio Gobierno remitió al Senado, en mayo de 2024, un informe en el que Exteriores recordaba que «la prohibición de estar en espacio Schengen para la vicepresidenta de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez nace de la Decisión (PESC) 2018/901 del Consejo, de 25 de junio de 2018». Sobre su relación con Víctor de Aldama también ha vertido Sánchez falsedades. «No conozco a este señor», ha dicho. Pero cabe recordar que él mismo se fotografió con el empresario en un mitin del PSOE, en febrero de 2019. Ambos posan sonrientes. También ha respondido el presidente del Gobierno sobre las razones de la destitución del ex ministro José Luis Ábalos. Según Sánchez, esas razones fueron «eminentemente políticas» y nada tuvieron que ver con los acontecimientos luego conocidos. Sin embargo, el presidente citó a Ábalos en su despacho para reclamarle explicaciones, en julio de 2021. «Este viaje terminó», le comunicó el líder del PSOE. Durante su comparecencia, ha afirmado también que «desconocía los hábitos» del ex ministro y ex secretario de Organización, pese a su evidente cercanía. La banda del Peugeot: Otro de los momentos más comentados ha sido la negativa de Sánchez a responder sobre quiénes le acompañaron en el popular coche con el que recorrió las sedes socialistas para encontrarse con la militancia en el proceso de primarias de 2017. En ese Peugeot viajaban Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Pero Sánchez se ha mofado de la Cámara Alta al responder: «A mí me acompañaron miles de compañeros». Igualmente, Sánchez ha afirmado que fue él quien exigió el acta a Ábalos tras la detención de Koldo. Sin embargo, fue el también ex secretario de Organización, Santos Cerdán, -actualmente en prisión- quien lo hizo. Sobre Koldo: «Mi relación con Koldo era anecdótica, le vi pocas veces», ha asegurado Sánchez en la comisión del Senado. Una afirmación que no se sostiene, teniendo en cuenta que el ex asesor de José Luis Ábalos fue una figura clave en el ascenso de Sánchez. Así mismo lo reconoció el propio presidente del Gobierno. Koldo fue el encargado de custodiar sus avales en el proceso de primarias que le dieron el poder del PSOE. Además, Sánchez no ha dudado en elogiar en numerosas ocasiones al ex asesor, a quien ha llegado a calificar de «inagotable aizkolari contra las injusticias, un ejemplo para la militancia, un guerrillero de grandes dimensiones físicas y corazón comprometido», «un referente político en la lucha contra los efectos de las crisis y las políticas de la derecha». El presidente socialista ha afirmado también que el Tribunal de Cuentas no les llamó la atención sobre los pagos en efectivo. Pero el ex gerente Mariano Moreno reveló este miércoles al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que eso no fue así: «El Tribunal de Cuentas nos dijo que había que hacer menos pagos en efectivo». «No me consta»: ha sido la frase más utilizada por Sánchez para eludir responder a los senadores, especialmente en lo relativo a la financiación de su carrera política. En este punto, el PP preguntó al socialista si su suegro había facilitado dinero procedente de los negocios de prostíbulos. Sánchez ha recurrido al «no me consta» en 18 ocasiones, al «no lo sé» en 11, al «no tengo constancia» en 7, al «no recuerdo» en 6, al «no sabría decirle» en 3, al «desconozco» en 5 y al «no tengo conocimiento», en 2. «Gobierno limpio»: ha sido otra de las afirmaciones más respondidas por los senadores. «Este Gobierno, junto al de Zapatero, es uno de los más limpios de la historia de la democracia», ha señalado, obviando los casos que implican a su entorno político, pero también personal. Nunca un presidente del Gobierno ha tenido a su mujer, y a su hermano, imputados. Sánchez ha tenido algunos olvidos especialmente significativos. Por ejemplo, se ha negado a responder cuánto dinero cobró en metálico del PSOE, asegurando que «fueron cifras anecdóticas». También ha señalado que desconoce dónde se encuentra el despacho de la gerencia de Ferraz.