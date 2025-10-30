Sánchez es un psicópata que hace de la mentira su principal mecanismo de defensa

De la comparecencia de Pedro Sánchez ante la comisión de investigación del Senado no cabe extraer más conclusión que el presidente del Gobierno es un impostor de tamaño XXL y que cohabita con la mentira de forma tan natural que cualquiera diría que es un embustero genético.

Porque no es que Sánchez dijera nada nuevo, sino que lo que dijo y ya había dicho anterioridad -que recibió dinero en metálico de Ferraz- vino trufado de un ademán chulesco que derivó en contestaciones más propias de un psicópata que envuelve su facilidad de palabra en el uso patológico de la mentira como instrumento de defensa. Es, en esencia, un manipulador que carece del más mínimo sentido de la responsabilidad y de la culpa y, en consecuencia, es capaz de estar horas y horas negando tranquilamente la evidencia.

Pedro Sánchez acudió al Senado con la intención expresa de victimizarse con el manido argumento de que las derechas pretenden deshumanizarle porque es un progresista que ha llevado a España a la cima del desarrollo en todos los órdenes, de forma que despachó los escándalos de corrupción que rodean a su partido y su familia con la displicencia de un trilero o de un mercachifle con ínfulas. Se le notó incómodo frente a algunas preguntas -especialmente las del portavoz del PP, que estuvo por momentos realmente incisivo-, pero cuando Sánchez se turba al sentirse desairado en su interior se activa un mecanismo de defensa que le lleva de forma implacable a atacar o mentir, o a mentir atacando.

Es un rasgo de su personalidad que, siendo presidente del Gobierno de España, le hace especialmente peligroso, porque su psicopatía adquiere una condición de mayor gravedad en virtud de la alta responsabilidad que ostenta. Su comparecencia en el Senado no aportó nada nuevo, es cierto, pero sirvió para confirmar la pasta de la que está hecho un personaje que es un peligro evidente para la democracia.