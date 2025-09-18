Sortu, la formación integrada en EH Bildu de la que proviene políticamente Arnaldo Otegi, ha desplegado de manera ilegal dos pancartas en el Valle de los Caídos para enaltecer a los dos asesinos de ETA, Jon Paredes Manot, conocido como Txiki, y Ángel Otaegi, por ser los últimos fusilados que se produjeron en la dictadura de Francisco Franco.

Con un desafiante mensaje, el partido proetarra ha sacado pecho a través de las redes sociales de enaltecer a los dos etarras en el Valle de los Caídos. «Ni pudisteis, ni podéis, ni podréis», han publicado este jueves en su cuenta, donde también, junto a imágenes de las lonas desplegadas, comparten el siguiente mensaje. «Reivindicamos la libertad de Euskal Herria en el Valle de los Caídos de España. Es hora de desatar el nudo que el franquismo dejó ‘atado y bien atado’.

La formación afiliada a Bildu busca reivindicar la figura de dos asesinos que fueron fusilados hace 50 años y en su aniversario ha colocado dos lonas en el Valle de los Caídos, una práctica ilegal tal y como se puede comprobar en el artículo 61 de la ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

En el mismo, se explica que las Administraciones Públicas «evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».

El Colectivo de Víctimas de Terrorismo (COVITE), ha castigado a los enaltecedores de los etarras y deja claro que no recuerdan a Txiki y a Otaegi «por ser víctimas del franquismo, sino por ser etarras». «¿Por qué ignoráis a otras víctimas de la dictadura que lucharon de forma pacífica contra el régimen, como Enrique Ruano o José Luis López de la Calle? Porque no os importan nada», completan, en un mensaje emitido a través de la red social X.

Yolanda Díaz exige un homenaje

Sumar, formación que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido a Pedro Sánchez la celebración de un homenaje por el 50 aniversario de la ejecución de los terroristas enaltecidos por Sortu en el Valle de los Caídos, así como de otros tres miembros del FRAP, por ser los últimos que se produjeron en el franquismo.

La iniciativa la han presentado los diputados de Sumar, Nahuel González, Gerardo Pisarello, Engracia Rivera, Fèlix Alonso, Francisco Sierra, Juan Antonio Valero, y el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago. Concretamente, es una proposición no de ley «relativa al 27 de septiembre de 1975» que los representantes de extrema izquierda han presentado ante la Comisión Constitucional del Congreso.

En la propuesta, los colegas de Díaz pretenden la conmemoración de «los últimos fusilamientos del franquismo» en el día 27 de septiembre de 2025, cincuenta años después de los mismos.