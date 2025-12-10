Ni Madrid ni Málaga: la ciudad de España elegida capital europea de la Navidad 2025

La ciudad de España elegida capital europea de la Navidad 2025 quizás te acabe impresionando. Es hora de saber la que se lleva el primer puesto en unas fechas muy especiales. Sobre todo, si tenemos en consideración algunos elementos que serán claves y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Estos días en los que las capitales de España se preparan para las fiestas, hay una que destaca entre todas ellas.

Hay una tendencia a asociar la Navidad con otras partes del continente, quizás con más nieve o una mayor experiencia en esa Navidad que nosotros celebramos de otra forma. Tenemos por delante algunos elementos que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, de una manera que hasta la fecha no sabíamos. Esta ciudad que se ha convertido en la que capitanea la Navidad en el continente, puede ser aquella que realmente nos sumergirá en lo mejor de una serie de cambios que pueden ser esenciales. Es hora de saber un poco más, sobre ese punto de España que se convierte en todo un referente para el resto de las ciudades que empiezan a sumergirse de lleno en esta decoración típica.

Ni Málaga ni Madrid

Las ciudades españolas que hasta ahora se han convertido en todo un referente, quizás se hayan quedado atrás y lo han hecho para no ser una auténtica joya en todos los sentidos. Un buen básico que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos hará sufrir las consecuencias de un giro destacado en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Esa ciudad que hace de capital de una Navidad para la que quizás no estamos del todo preparado.

Las luces, pero también las actividades que van llegando y lo hacen de tal forma que deberemos empezar a pensar en destacados cambios que son, sin duda alguna, una prueba más de todo lo que está a punto de pasar en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que deberemos estar listos para la acción.

Estas calles repletas de magia, que han conquistado a media Europa, no serán las de Málaga o Madrid, sino que, ha sido otra ciudad la que se ha convertido en la más navideña.

La capital europea de la Navidad es esta ciudad española

España será este año 2025 el país en el que se encuentra la ciudad que ejercerá de capital Europea de la Navidad. Un honor que deberemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no sabíamos que era tan importante como hasta la fecha.

Tal y como explican desde la web del propio ayuntamiento: «La capital catalana ha sido elegida en la categoría de ciudades con una población de más de 100.000 habitantes. El premio se otorgará el 13 de diciembre en la capital lituana de Vilnius, la actual capital. La candidatura de Barcelona destacó una celebración navideña que combina tradiciones con el espíritu innovador y creativo de nuestra ciudad. El premio también elogia las iniciativas de sostenibilidad como ferias y la recolección de árboles de Navidad y otras decoraciones vegetales después de la temporada festiva. Como parte del programa de actividades y eventos abiertos al público que se desarrollará para el papel capital de la ciudad el próximo año, la ciudad ha anunciado su objetivo de agregar más calles con iluminación de autor».

El portal Idealista va un poco más allá y nos da las claves de esta victoria sobre otras ciudades: «Barcelona ganó el título de Capital Europea de la Navidad porque su candidatura fue mucho más allá de un centro bastante histórico y un mercado simbólico. La oferta destacó una mezcla de costumbres catalanas tradicionales con la identidad multicultural de la ciudad. El jurado valoró la forma en que la ciudad utiliza sus calles y plazas como escenarios para luces navideñas épicas, música e instalaciones, al tiempo que organiza un programa festivo adecuado. La sostenibilidad también jugó a favor de Barcelona, con un uso creciente de iluminación energéticamente eficiente, decoraciones reutilizables y un enfoque en el acceso al transporte público para grandes eventos. En general, la candidatura enmarcó a Barcelona como un animado destino de invierno mediterráneo, así como una ciudad de verano».

Las peculiaridades de esta ciudad, en sus tradiciones navideñas son las que han dado este importante premio, que ha acabado siendo uno de los más deseados del momento. Siguiendo con la misma explicación, podemos ver en esta ciudad: