Un magrebí con antecedentes da una paliza a una anciana de 80 años en el metro de Sol, Madrid

Un nuevo caso de violencia extrema tuvo lugar este martes en el metro de Madrid, donde un hombre de origen magrebí de 40 años fue detenido tras propinar una brutal paliza a una anciana de 80 años en pleno andén de la estación de Sol, en la línea 1 del metro madrileño.

Según los testimonios de las autoridades, un hombre de nacionalidad marroquí, se acercó a la anciana mientras esperaba el tren y, de forma repentina, la empujó al suelo, haciendo que la mujer se golpease la cabeza contra el vagón. Tras la caída, el agresor continuó golpeándola: le dio patadas en la cabeza e incluso saltó sobre ella, causándole heridas graves. La brutalidad del ataque provocó el pánico entre los pasajeros, que presenciaron la escena y trataron de intervenir.

Una agente de la Policía Nacional, que se encontraba fuera de servicio, logró ayudar a reducir al agresor hasta la llegada de más efectivos, evitando que los golpes continuaran y reduciendo el riesgo de daños aún mayores.

La mujer fue atendida por los servicios sanitarios en el mismo andén y trasladada posteriormente a un hospital con traumatismo craneoencefálico y contusiones múltiples. Su estado ha sido calificado como «potencialmente grave», y permanece bajo supervisión médica. Su familia ha pedido respeto a la privacidad y seguimiento del caso sin especulaciones.

El detenido tiene antecedentes

El hombre, que fue detenido en el lugar, presenta antecedentes penales y, según la investigación preliminar, podría enfrentarse a cargos por homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. La Policía continúa recabando pruebas, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad del Metro y testimonios de los pasajeros presentes durante el ataque.

Por su parte, la entidad del Metro de Madrid ha anunciado que se personará como acusación particular en el proceso judicial, en su condición de entidad responsable de la prestación del servicio público y de la gestión de las instalaciones ferroviarias, que quedaron afectadas por los hechos. La compañía ha adelantado que emprenderá todas las acciones civiles y penales necesarias para exigir responsabilidades al agresor.

Como consecuencia de la agresión, los trenes de la Línea 1 en sentido Pinar de Chamartín no pudieron realizar parada en Sol durante unos 45 minutos, a petición de la Policía Nacional, que se hizo cargo del detenido tras ser requerida por el departamento de seguridad del suburbano.