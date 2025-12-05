Giro en el pago en el transporte público de la Comunidad de Madrid: llega el nuevo modelo a partir de esta fecha

El año 2027 marcará un antes y un después en el transporte público de Madrid. El Gobierno regional ha anunciado la implantación de un nuevo sistema de pago inteligente que promete transformar la experiencia de los usuarios y situar la red de transporte a la altura de ciudades como Londres o Singapur. La noticia se dio a conocer durante la segunda jornada del Debate del Estado de la Región, celebrado a mediados de septiembre, y desde entonces el proyecto ha ido tomando forma.

El sistema, conocido como Account-Based Ticketing (ABT) o Ticketing Basado en Cuenta, se basa en la creación de un perfil digital para cada usuario, donde se registran todos los desplazamientos realizados durante el día. A diferencia del modelo tradicional, éste nuevo esquema calcula la tarifa más económica según el uso real de la red. Este enfoque permite una flexibilidad sin precedentes: el viajero ya no necesita elegir entre un billete sencillo, un bono de 10 viajes o un abono mensual, sino que el sistema ajusta automáticamente el coste según los trayectos realizados.

Nuevo sistema de pago inteligente en el transporte público de Madrid

«El llamado Ticketing Basado en Cuenta (Account-Based Ticketing o ABT) vincula los trayectos del pasajero a un perfil digital. Esto facilita que no se cobre en el momento que el ciudadano atraviesa el torno, sino al final del día, calculando la tarifa más barata posible según los viajes realizados y la frecuencia, lo que ofrece mayor comodidad y flexibilidad. La inversión del Ejecutivo autonómico para este proyecto será de 40 millones de euros.

La implantación del ABT supone un importante avance tecnológico y una mejora para millones de viajeros, que ya no tendrán que recargar sus tarjetas ni comprar títulos sencillos. Asimismo, permitirá a los madrileños acceder a datos de su trayecto, recibir notificaciones y gestionar los medios de pago asociados a la cuenta», detalla la Comunidad de Madrid.

El ABT se sostiene en tarjetas bancarias sin contacto, teléfonos móviles con NFC o códigos QR, soportes que los usuarios ya utilizan. Al validar el acceso con cualquiera de estos dispositivos, el sistema registra el viaje, pero el cobro no se realiza de inmediato. Al final del día, calcula la combinación de tarifas más económica y aplica el importe correspondiente a la cuenta vinculada. La Comunidad de Madrid ha previsto una inversión inicial de 40 millones de euros para poner en marcha el nuevo sistema de pago digital, y el contrato para su desarrollo y mantenimiento tendrá una duración de 10 años.

En paralelo, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha una plataforma digital que permitirá a los viajeros acceder al historia de sus trayectos, recibir notificaciones sobre sus viajes y gestionar los medios de pago asociados a su perfil. Además, el sistema estará diseñado para adaptarse a la evolución de la demanda, permitiendo introducir en el futuro abonos personalizados o modalidades híbridas, con tarifas adaptadas a los distintos perfiles de usuario.

Ticketing Basado en Cuenta

El Consorcio Regional de Transportes será el encargado de la licitación del proyecto ABT, que se ejecutará en varias fases. La primera consistirá en un concurso de ideas tecnológicas, destinado a atraer propuestas capaces de garantizar la estabilidad y eficiencia del sistema durante la próxima década.

Ciudades como Londres y Singapur ya aplican sistemas similares, y Madrid aspira a posicionarse a la vanguardia tecnológica, ofreciendo un sistema más intuitivo, seguro y eficiente para millones de usuarios. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha destacado que este proyecto forma parte de la renovación tecnológica del transporte público de Madrid, situando a la región entre las capitales europeas más avanzadas en movilidad inteligente.

Nuevos trenes de Metro Madrid sin conductor

Por otro lado, a partir de 2027, la red del Metro de Madrid incorporará trenes autónomos sin cabina ni conductor. En la primera fase del proyecto se desplegarán 40 trenes automatizados en las líneas 6 y 8: la línea 6 circular, con 23,5 km y 28 estaciones, transporta unos 400.000 pasajeros diarios, mientras que la línea 8 conecta Chamartín, Hortaleza y Barajas, incluyendo el aeropuerto.

La eliminación de la cabina permitirá ampliar la capacidad de los convoyes en un 20 %, pasando de 1.200 a 1.500 personas, gracias también a la mayor anchura de los vagones, que pasará de 2,8 a 2,9 metros. Los trenes serán más rápidos, con frecuencia estimada de un convoy cada dos minutos, y más accesibles, y tendránn zonas específicas para sillas de ruedas, bicicletas y asientos reservados para personas con movilidad reducida, embarazadas o ancianos.

El diseño interior también busca transmitir tranquilidad, con tonalidades de azul (Pantone 286 y 285) en asideros y asientos, mejorando la accesibilidad visual y cromática. La inversión prevista por el Gobierno regional asciende a 450 millones de euros. Estos avances forman parte de un plan de modernización progresivo, que incluirá más trenes en otras líneas, como la 1, con el objetivo de consolidar a Madrid como referente en innovación y eficiencia en transporte ferroviario urbano en España.