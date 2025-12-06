Viajes de metro y autobús ilimitados por 10 euros: el chollo madrileño que pueden disfrutar estas personas

Quienes tengan pensado pasar unos días en Madrid para disfrutar de su historia, cultura y gastronomía, ahora cuentan con un aliado inesperado para recorrer la ciudad sin complicaciones: la Tarjeta Turística de Transporte Público, un título que permite realizar viajes ilimitados desde 10 euros y que simplifica el uso del metro, autobús y cercanías durante varios días.

Metro Madrid, con un total de 303 estaciones y 296,6 kilómetros en 2025, es la tercera red de metro más extensa de Europa, sólo por detrás de las de Moscú y Londres. Por eso, la llegada de esta tarjeta supone un antes y un después: elimina la necesidad de adquirir billetes sueltos y permite a los viajeros moverse sin preocuparse por otra cosa que no sea disfrutar de la capital.

Tarjeta Turística de Transporte Público

La Tarjeta Turística está diseñada específicamente para quienes visitan Madrid de uno a siete días y desean moverse por la ciudad con total libertad. Una vez activada en el primer viaje, su validez se mantiene hasta las 5:00 horas del último día. Su funcionamiento es sencillo: el usuario elige la duración del título y la zona en la que desea moverse. Existen dos posibilidades:

Zona A : cubre todo el municipio de Madrid, incluyendo el metro hasta el aeropuerto sin coste adicional.

: cubre todo el municipio de Madrid, incluyendo el metro hasta el aeropuerto sin coste adicional. Zona T: amplía el rango a toda la Comunidad de Madrid, permitiendo usar autobuses interurbanos, metro ligero y toda la red de Cercanías.

La tarjeta permite realizar un número ilimitado de viajes en metro, autobús urbano, interurbanos, metro ligero e incluso Cercanías (según la zona). Además, los menores de 11 años disfrutan un descuento del 50%.

Tarifas

En la zona A, los precios van desde 10 euros para 1 día, 17 euros para 2 días, 22,50 euros para 3 días, 27 euros para 4 días, 32,50 euros para 5 días y 42 euros para 7 días. Por su parte, la zona T, que cubre toda la Comunidad de Madrid, establece tarifas de 15 euros para 1 día, 25,50 euros para 2 días, 34 euros para 3 días, 42 euros para 4 días, 49 euros para 5 días y 61 euros para 7 días,

La Tarjeta Turística de Transporte Público se puede obtener en:

Todas las máquinas de autoventa de Metro de Madrid, distribuidas en estaciones de líneas principales y secundarias.

Máquinas del aeropuerto (T1-T2-T3 y T4) con amplios horarios.

Oficinas de gestión ubicadas en puntos estratégicos como Sol, Atocha o la sede del CRTM.

Estancos y comercios autorizados por toda la ciudad.

Una vez agotado el título, se puede recargar desde las mismas máquinas automáticas, en intercambiadores, estaciones de Cercanías, estancos o incluso desde la aplicación oficial. Conviene recordar que la Tarjeta Turística es un título personal, por lo que no se puede compartir entre varios usuarios.

Dónde se puede utilizar

Si se elige la zona A, incluye:

Metro completo dentro de esta zona

Metro al aeropuerto sin suplemento

Autobuses de la EMT (excepto Exprés Aeropuerto)

Cercanías dentro de los límites de Madrid

Metro Ligero ML1

Si se elige la zona T; además de todo lo anterior:

Toda la red de Metro sin restricciones

Metro Ligero ML2, ML3 y ML4

Toda la red de Cercanías

Autobuses interurbanos dentro de la Comunidad de Madrid

Las únicas excepciones reseñables son los servicios regionales de Renfe Operadora, en los que este título no es válido.

Madrid City Card

«Con Madrid City Card, disfrutar de Madrid de una forma más sostenible es posible, moviéndote en un transporte más limpio y aprovechando todas sus ventajas. Incluye el abono turístico de transporte, por lo que podrás utilizar medios de transporte de bajas emisiones como la red de metro, autobuses urbanos y trenes de cercanías, así como disfrutar de actividades en los principales atractivos turísticos, culturales y de ocio de la ciudad con beneficios exclusivos».

Está disponible en modalidades para adultos y niños, y se puede adquirir para 1, 2, 3, 4 o 5 días consecutivos, sin necesidad de reserva previa, simplemente acudiendo a las oficinas de turismo del Ayuntamiento de Madrid.

Sus precios son de 10 euros por 1 día, 17 euros por 2 días, 22,50 euros por 3 días, 27 euros por 4 días y 32,50 euros por 5 días, con un 50% de descuento para menores de 11 años.

La Madrid City Card ofrece un amplio abanico de beneficios en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad_ descuentos del 10% al 50% en museos como el Thyssen-Bornemisza, CentroCentro, el Faro de Moncloa, el Museo de Cera, el Museum of Illusions, CaixaForum, o recintos como Faunia, Zoo Aquarium, el Parque de Atracciones, el Tour del Atlético de Madrid, y espectáculos teatrales como The Book of Mormon, Los Pilares de la Tierra o Houdini, un musical mágico.

Además, el Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod, la Ermita de San Antonio de la Florida, el Museo de Arte Contemporáneo o el Museo de San Isidro, ofrecen entrada gratuita. Otros beneficios incluyen acceso preferente al Museo Reina Sofía, ofertas en tiendas oficiales, ventajas en experiencias como Las Ventas Tour, invitaciones gastronómicas en Galería Canalejas y el uso de BiciMAD, con más de 7.700 bicicletas eléctricas disponibles por toda la ciudad.