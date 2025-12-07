El Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente ha cedido ante la presión y la lucha de los gruistas. Los conductores de este sector llevaban cuatro años pidiendo poder asistir a vehículos en zonas de bajas emisiones sin la obligación de contar con una etiqueta obligatoria. Así, el Gobierno ha claudicado publicando en el Boletín Oficial del Estado una versión de la Ley de Movilidad Sostenible en la que contempla la posibilidad de que las grúas de vehículos accedan a estas zonas sin «etiquetado ambiental».

«Se permite el acceso al interior de las zonas de bajas emisiones de los vehículos de auxilio en vías públicas que desarrollen una operación de auxilio y así lo hayan comunicado a la autoridad competente en materia de regulación, ordenación y gestión del tráfico; todo ello, con independencia del etiquetado ambiental con el que cuenten dichos vehículos de auxilio en vías públicas que, en cualquier caso, habrán de estar inscritos en el Registro Estatal de Auxilio en Vías Públicas (REAV)», consta en la nueva ley.

De esta forma, el departamento que dirige Puente ha hecho caso al sector de los gruistas que, según fuentes solventes a este caso, llevaba «cuatro años peleando para que esto saliera adelante». De hecho, los profesionales del auxilio en carretera se han felicitado por la noticia.

Óscar Puente cede ante los gruistas

Así, el portavoz de la Alianza de Auxilio en Carretera, Xavier Martí, se felicitó por el buen trabajo realizado en la tramitación de la Ley «esperando todas las facilidades por parte de los ayuntamientos como interesados en la más ágil gestión de nuestros servicios».

Esta organización es la entidad representativa de las empresas de auxilio de España. La asociación aglutina entidades asociativas y empresariales del sector del auxilio en carretera, integrado por más de 12.000 grúas, 2.500 empresas y 11.000 trabajadores, «que dan servicio a la sociedad en su conjunto».

Por otro lado, la alianza ha destacado que «la Ley requiere de una comunicación a la autoridad competente que desde la Alianza se está trabajando para que se entienda por realizada con carácter general dada la clasificación del vehículo como destinado al auxilio en carretera, en aras a reducir burocracia, y así lo está planteando a los principales ayuntamientos de España».

En ese sentido, la alianza asegura que ya está «trabajando estrechamente con los ayuntamientos de las principales ciudades para facilitar la gestión de estos servicios». Es decir, muy pronto los gruistas podrán comenzar a trabajar en el centro de muchas ciudades sin necesidad del etiquetado ambiental, algo que aumentará la asistencia en las zonas de bajas emisiones en España.

Otras peticiones del sector

No obstante, el sector sigue afectado por otro tipo de cuestiones. En estos momentos los gruistas se encuentran presionando a las aseguradoras para que les abonen más dinero en caso de que tengan que realizar una asistencia en carretera a un coche eléctrico, tal y como adelantó este periódico.

El sector de las grúas necesita utilizar «el doble de recursos» a la hora de atender un caso de estos vehículos, pues «puede haber riesgo de incendios y explosiones». Además, consideran que necesitan invertir en formación para poder adaptarse a un tipo de parque móvil que está cambiando hacia esa dirección con velocidad.