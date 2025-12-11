La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves las sedes de las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa para recopilar documentación relacionada con el caso por el que ha sido detenido el expresidente del grupo público Vicente Fernández, hombre de confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien le puso a la cabeza de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en 2018.

Los requerimientos de información se enmarcan en las pesquisas que dirige el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y en la que han quedado detenidos la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar, empresa con la que se relaciona al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Noticia en ampliación…