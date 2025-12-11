Prisión permanente revisable para la mujer que mató a un anciano quemándole su casa con él dentro en Ibiza

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a prisión permanente revisable a la mujer que mató a un anciano de 77 años quemándole su casa en la localidad de Ses Païsses (Ibiza) en el año 2023. La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado ha dictado este jueves la sentencia en la que se condena a la mujer por un delito de asesinato con alevosía.

Se trata de la primera condena por prisión permanente revisable de la historia de Ibiza y la segunda de toda Baleares tras la del asesino de su mujer embarazada y su hijo de siete años de edad en Sa Pobla (Mallorca) en mayo del año 2021.

Según la resolución, la asesina no podrá optar al tercer grado penitenciario hasta que no cumpla 15 años de prisión y tampoco podrá disfrutar de permisos de salida hasta que pase al menos ocho años entre rejas. Por otro lado, la mujer podrá a la suspensión de la pena una vez haya cumplido 25 años en la cárcel.

La sentencia también obliga a la mujer a indemnizar a la mujer del fallecido con 86.484 euros y a sus tres hijos con 62.268 euros a cada uno. Por si fuera poco, también tendrá que pagar un total de 48.380 euros por los daños materiales ocasionados en la vivienda que incendió.

La sentencia no es firme, cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.

Los hechos ocurrieron el 3 de agosto del año 2023. La condenada, de 60 años de edad y de nacionalidad española, fue la encargada de cuidar durante un tiempo a un matrimonio que residía en una casa de dos pisos situada en el municipio de Sant Antoni de Portmany.

En la noche del trágico suceso, la mujer provocó un incendio en dicha vivienda desde el garaje. Las llamas envolvieron rápidamente todo el inmueble y acabaron con la vida del anciano, de 78 años de edad. De hecho, el Ministerio Público destaca que la víctima era una persona totalmente dependiente incapaz de salir por su propio pie de la casa. Por su parte, la mujer, que también padece problemas de movilidad debido a su avanzada edad, sí logró salir de la vivienda gracias a la eficaz ayuda de varios vecinos de la zona.

Según ha considerado probado el jurado, la víctima no pudo salir de su habitación ni levantarse de su cama, sufrió quemaduras de segundo grado en la mayor parte de su cuerpo y murió a causa de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono provocada por la inspiración de humo del fuego.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Balears consideró que la acusada padece un trastorno esquizoafectivo pero que en el momento de los hechos sus capacidades no estaban completamente anuladas.