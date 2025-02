Prisión permanente revisable para el asesino de su mujer embarazada y su hijo en Sa Pobla

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a prisión permanente revisable al asesino de su mujer embarazada y su hijo de siete años de edad en Sa Pobla (Mallorca) en mayo del año 2021. La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado le ha impuesto 25 años de prisión por matar a su esposa embarazada; la prisión permanente revisable por asesinar a su hijo de siete años; y 6 meses de prisión por maltrato habitual.

Según la resolución, «el acusado atacó a su hijo menor de 7 años aprovechándose no sólo del hecho de que el menor no iba a esperar un ataque de la persona que debe velar por él y protegerle, sino de la desproporción de fuerzas existente entre un menor de 7 años y un adulto joven y consumó su propósito con suma facilidad, le cogió del cuello y lo estranguló, no sin antes haber inmovilizado al menor utilizando los pies puesto que fueron halladas fibras de la camiseta del menor en las chanclas que portaba el acusado, conducta que se define por sí misma y resulta merecedora de un contundente reproche penal».

Hay que mencionar que el asesino confeso del doble crimen de Sa Pobla acabó primero con la vida de Warda, su mujer, estrangulándola después de haberle golpeado con un cincel, y después, siguiendo el mismo método, mató a su hijo de siete años.

Además, el procesado deberá indemnizar a cada uno de los padres de su esposa en la cantidad de 238.593 euros; y a sus tres hermanos en la cantidad total de 322.755 euros. Por lo que deberá pagar a la familia de las víctimas alrededor de 800.000 euros en total.

«Se estima que las cuantías indemnizatorias solicitadas por la acusación particular resultan proporcionadas y justificadas en atención al incalculable perjuicio moral que se deriva de los hechos declarados probados», señala la magistrada.

Cabe recordar que el viernes pasado, el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares emitió un veredicto de culpabilidad contra el condenado. El Jurado consideró probado los dos asesinatos con alevosía y ensañamiento, con la agravante de parentesco y discriminación de género –uno de ellos–; y un delito de aborto.

Los miembros del Jurado también le consideraron culpable de maltratar a su esposa y a su hijo. El Tribunal le apreció la atenuante analógica de colaboración con la Justicia, dado que llamó a la Guardia Civil confesando los hechos.

Cabe recurso de apelación

Esta resolución es la primera que se impone en Baleares con una condena a prisión permanente revisable. La sentencia no es firme, cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Hay que recordar que las pruebas biológicas practicadas tras el doble crimen de Sa Pobla (Mallorca) confirmaron que el asesino confeso de Warda y de su hijo de siete años era el padre del feto que la mujer estaba gestando.

Lo explicaron en el juicio facultativos que practicaron las pruebas biológicas tanto a la víctima como al acusado y que situaron en altísimas las coincidencias que llevaban a determinar la paternidad del bebé en gestación.