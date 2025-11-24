La acusada del incendio que mató a su suegro en Ibiza reconoce que salió a pasear en plena madrugada

La mujer acusada de matar a un anciano en Ibiza incendiándole su casa ha asegurado este lunes en el juicio que en la madrugada de los hechos no se acercó al domicilio de la víctima en ningún momento, aunque ha reconocido que salió a pasear a las 01:15 horas.

La procesada ha respondido a las preguntas que le ha formulado su abogado, Cándido Valladolid, y se ha dedicado a negar todas las acusaciones que se vierten contra ella. La mujer ha afirmado que ella no prendió fuego a la vivienda del fallecido, padre de su pareja, sino que tan sólo salió a la calle para dar una vuelta.

Durante el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Palma, la mujer ha explicado que se sentía más segura saliendo a pesar a esas horas de la madrugada después de haber sufrido un intento de atropello por parte de su expareja.

Cabe recordar que la semana pasada la hija de la víctima mortal reveló que la presunta asesina amenazó a la familia del fallecido. . «Os habéis reído de mi, pero no sabéis con quién estáis jugando. Quiero que me paguéis 500 euros, o si no, os vais a enterar», manifestó por teléfono poco después de un intento de suicidio de su pareja (también hijo de la víctima).

Los hechos ocurrieron el 3 de agosto del año 2023. La acusada, de unos 60 años de edad y de nacionalidad española, fue la encargada de cuidar durante un tiempo a un matrimonio que residía en una casa de dos pisos situada en el municipio de Sant Antoni de Portmany.

En la noche del trágico suceso, la mujer provocó presuntamente un incendio en dicha vivienda desde el garaje. Las llamas envolvieron rápidamente todo el inmueble y acabaron con la vida del anciano, de 78 años de edad. De hecho, el Ministerio Público destaca que la víctima era una persona totalmente dependiente incapaz de salir por su propio pie de la casa.

Por su parte, la mujer, que también padece problemas de movilidad debido a su avanzada edad, sí logró salir de la vivienda gracias a la eficaz ayuda de varios vecinos de la zona.

Dada la gravedad de los hechos, la Fiscalía pide la prisión permanente revisable por un delito de asesinato y otro de incendio. Además, también se solicitan cuantiosas indemnizaciones para la mujer del fallecido y sus tres hijos, además de otra alta cantidad económica por los graves daños que sufrió el inmueble por el incendio.

La mujer está siendo juzgada por un jurado popular.