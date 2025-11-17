Piden prisión permanente revisable para la mujer que mató a un anciano incendiándole su casa en Ibiza

La Audiencia Provincial acoge a partir de este lunes uno de los juicios más esperados de los últimos años en Ibiza. En el banquillo de los acusados se sienta una mujer que presuntamente provocó de manera intencionada un incendio en una vivienda de la isla que acabó con la vida de un anciano.

Los hechos ocurrieron el 3 de agosto del año 2023. La acusada, de unos 60 años de edad y de nacionalidad española, fue la encargada de cuidar durante un tiempo a un matrimonio que residía en una casa de dos pisos situada en el municipio de Sant Antoni de Portmany.

En la noche del trágico suceso, la mujer provocó un incendio en dicha vivienda desde el garaje. Las llamas envolvieron rápidamente todo el inmueble y acabaron con la vida del anciano, de 78 años de edad. De hecho, el Ministerio Público destaca que la víctima era una persona totalmente dependiente incapaz de salir por su propio pie de la casa.

Por su parte, la mujer, que también padece problemas de movilidad debido a su avanzada edad, sí logró salir de la vivienda gracias a la eficaz ayuda de varios vecinos de la zona.

Dada la gravedad de los hechos, la Fiscalía pide la prisión permanente revisable por un delito de asesinato y otro de incendio. Además, también se solicitan cuantiosas indemnizaciones para la mujer del fallecido y sus tres hijos, además de otra alta cantidad económica por los graves daños que sufrió el inmueble por el incendio.

La acusada será juzgada por un jurado popular, que se constituirá a las 09:30 horas de este lunes. El juicio, que seguirá la próxima semana, arrancará con la lectura de los escritos de las partes y la proposición de prueba. A lo largo de los próximos días se practicarán las pruebas testificales y periciales.