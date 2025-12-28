Así ha cambiado el consumo en España con el boom del ecommerce en Navidad

Tras Nochebuena y Navidad, parece que lo más grande de las fiestas ya ha pasado, pero lo cierto es que todavía queda celebrar Fin de Año o Nochevieja y como no, la fiesta más esperada por los niños: Reyes Magos. Días en los que de nuevo gastaremos en compras y regalos, y de nuevo se evidenciará algo que no ha dejado de crecer en los últimos años. Puede que salir a comprar tenga su magia, especialmente en la época navideña, pero la mayoría siente que es más cómodo recurrir al comercio electrónico, pero ¿hasta qué punto ha cambiado el consumo en España con el boom del ecommerce en Navidad?.

Sin duda el peso que tiene el comercio electrónico en nuestras vidas es más que evidente, y es en Navidad cuando realmente se nota. De hecho estos días, millones de hogares han esperado a que sus paquetes llegaran a tiempo, evitando además las grandes aglomeraciones de gente que suelen darse en diciembre. Y ese comportamiento, que ya parecía consolidado, ha dado un salto notable este 2025, con cifras que respaldan la sensación general de que los dos últimos meses del año ya no son simplemente temporada alta, sino el momento en el que algunas marcas llegan a concentrar hasta el 80% de su volumen anual. Pero además, el tirón del comercio electrónico cambia también todo lo que ocurre detrás: la logística, los tiempos, los equipos, la tecnología. Como refleja el Estudio Logistix 2025, la operativa se vuelve más técnica y más precisa. Las entregas dejan de repartirse uniformemente y se concentran en franjas concretas, con días muy marcados y picos que obligan a planificar cada movimiento casi al minuto.

Así ha cambiado el consumo con el boom del ecommerce en Navidad

Una de las quejas habituales de los consumidores es que los repartidores llegan siempre cuando uno no está disponible. Pero la realidad va por otro lado. El estudio señala que la franja entre las 10:00 y las 13:00 horas concentra el mayor volumen de entregas en España, con un pico especialmente llamativo a las 11:00, donde se registra el 13,1% del total. Es decir, el momento central de la mañana se convierte en la hora punta del ecommerce (no sólo en Navidad sino todo el año), coincidiendo con una mayor disponibilidad en el hogar o en el lugar de trabajo.

El día de la semana también importa. El martes se posiciona como la jornada con más actividad logística, con un 24,6% de los envíos. Le siguen el miércoles y el jueves, mientras que los fines de semana continúan siendo residuales. Apenas se reparte sábado y domingo, aunque en campañas navideñas muchas empresas utilicen esos días para reforzar rutas internas y aliviar la acumulación de pedidos que se dispara entre el viernes y el lunes.

Esta concentración no es casual, sino que tiene que ver con la forma en que los operadores organizan sus equipos, con la preparación anticipada en almacenes y con la necesidad de acelerar entregas antes de que entren nuevas oleadas de pedidos. Es un engranaje que, en picos como la Navidad, trabaja prácticamente sin margen de error.

El fin del dropshipping como modelo dominante

El ecommerce que marca la campaña navideña de 2025 no se parece tanto al de hace una década. El modelo que dependía del dropshipping, sin control de inventario propio, pierde terreno a gran velocidad. Hoy las empresas que venden online necesitan tener stock real, localizarlo en tiempo real y garantizar que llegará rápido y sin incidencias.

Ese cambio responde a un consumidor que ya no sólo compara precios, sino experiencias. Quiere saber si el artículo llegará mañana, si podrá devolverlo sin complicaciones o si el repartidor avisará antes de llegar. Y eso exige una logística que sea mucho más especializada, con más control interno y una precisión operativa que ha impulsado el crecimiento de plataformas centradas específicamente en el ecommerce.

Madrid, Barcelona y el nuevo mapa territorial del comercio online

El informe también confirma algo que ya se intuía: el eje Madrid–Mediterráneo sigue siendo el motor del comercio digital en España. Madrid encabeza el ranking con 27.630 envíos, el 19,19% del total. Barcelona se sitúa en el 9,75% y Valencia alcanza el 8,20%. Son cifras que consolidan un patrón estable, pero que este año llegan acompañadas de un movimiento relevante: la expansión hacia provincias de tamaño medio.

Alicante (4,89%) y Sevilla (3,95%) continúan ganando peso, y no lo hacen de manera anecdótica. Representan una tendencia que se repite en otras zonas donde el comercio electrónico está creciendo más rápido que en los grandes núcleos urbanos. Es una mezcla de mayor confianza del consumidor, mejores tiempos de entrega y una oferta online cada vez más competitiva, incluso en áreas que hace tan sólo unos años tenían un peso residual en el conjunto nacional.

Ese desplazamiento geográfico dibuja un panorama distinto al que se conocía antes de la pandemia. Hoy el ecommerce llega a más provincias, más rápido y con más frecuencia. Y en Navidad, cuando las compras se multiplican, ese tejido logístico descentralizado se convierte en una ventaja decisiva que provoca no solo el boom actual, sino un crecimiento que los expertos auguran por el momento, imparable.