La acusada de matar a un anciano quemándole su casa en Ibiza: «Si no me pagáis 500 euros os vais a enterar»

La mujer acusada de matar a un anciano en Ibiza incendiándole la casa, hechos por los que se enfrenta a una condena de prisión permanente revisable, amenazó a la familia del fallecido antes de la tragedia. «Os habéis reído de mi, pero no sabéis con quién estáis jugando. Quiero que me paguéis 500 euros, o si no, os vais a enterar», aseguró.

Así lo ha revelado la hija del anciano este jueves durante el juicio en la Audiencia Provincial de Palma. La mujer ha recordado que la presunta asesina le dijo esas palabras por teléfono poco después de un intento de suicidio de su pareja (también hijo de la víctima) y cuando habían logrado que se fuera de casa, donde se había instalado.

«Tendría que haber denunciado y cambiado la cerradura, pero no sabía que había una persona que nos iba a hacer daño. La maldad existe. Cuando me avisaron, supe que el incendio había sido provocado. Tuve miedo por mis hijos y por mi hermana. Sabía que nos odiaba y que iba a ir a por todos», ha declarado la familiar del fallecido.

Además, la hija de la víctima mortal también ha manifestado que su padre, el mismo día que su hijo intentara quitarse la vida, ya le pidió que se deshicieran de la acusada. «Sácame este bicho de aquí. Esta tía me está pidiendo las cuentas», le dijo a su hija el ahora fallecido. Y también le advirtió a su mujer: «¿A quién habéis metido en casa?».

Por otro lado, la mujer ha afirmado que la procesada tenía llaves de la vivienda, y que su presencia y la de su hermano en la casa era muy frecuente, a pesar de que hacía pocos días que la conocían. «Nos empezó a preocupar. En diez días estaba ya tomando decisiones que la familia no autorizaba. Pasó de ayudar a instalarse en casa», ha recordado.

Los hechos ocurrieron el 3 de agosto del año 2023. La acusada, de unos 60 años de edad y de nacionalidad española, fue la encargada de cuidar durante un tiempo a un matrimonio que residía en una casa de dos pisos situada en el municipio de Sant Antoni de Portmany.

En la noche del trágico suceso, la mujer provocó un incendio en dicha vivienda desde el garaje. Las llamas envolvieron rápidamente todo el inmueble y acabaron con la vida del anciano, de 78 años de edad. De hecho, el Ministerio Público destaca que la víctima era una persona totalmente dependiente incapaz de salir por su propio pie de la casa.

Por su parte, la mujer, que también padece problemas de movilidad debido a su avanzada edad, sí logró salir de la vivienda gracias a la eficaz ayuda de varios vecinos de la zona.

Dada la gravedad de los hechos, la Fiscalía pide la prisión permanente revisable por un delito de asesinato y otro de incendio. Además, también se solicitan cuantiosas indemnizaciones para la mujer del fallecido y sus tres hijos, además de otra alta cantidad económica por los graves daños que sufrió el inmueble por el incendio.