Declaran culpable a la mujer que mató a su suegro quemándole la casa con él dentro en Ibiza

El jurado popular ha declarado culpable a la mujer acusada de matar a un anciano de 77 años quemándole su casa en la localidad de Ses Païsses, en Ibiza. Los miembros que conforman el jurado han considerado por unanimidad que existen pruebas suficientes para condenar a la procesada por un delito de homicidio y otro de incendio.

El jurado popular considera que el incendio en la vivienda donde vivía la víctima con su mujer fue totalmente intencionado ya que creen que la mujer tenía las llaves de la casa y además guardaba una relación muy tensa con la familia del fallecido.

«Es culpable de haber causado intencionadamente la muerte de una persona vulnerable a causa de su enfermedad, utilizando una forma tendente a asegurar dicha muerte que impidió cualquier posibilidad de defensa», han recogido en el veredicto.

Según ha considerado probado el jurado, la víctima no pudo salir de su habitación ni levantarse de su cama, sufrió quemaduras de segundo grado en la mayor parte de su cuerpo y murió a causa de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono provocada por la inspiración de humo del fuego.

Cabe recordar que la Fiscalía pide prisión permanente revisable apuntando a un móvil económico, además de cuantiosas indemnizaciones a la familia de la víctima. Por su parte, la defensa pide la absolución al asegurar que se trata de una acusación «injusta» que nace únicamente de las sospechas de una de las hijas de la víctima.

De hehco, la presunta autora de los hechos aseguró el pasado lunes que en la madrugada del incendio no se acercó al domicilio de la víctima en ningún momento, aunque reconoció que salió a pasear a las 01:15 horas.

Los hechos ocurrieron el 3 de agosto del año 2023. La acusada, de unos 60 años de edad y de nacionalidad española, fue la encargada de cuidar durante un tiempo a un matrimonio que residía en una casa de dos pisos situada en el municipio de Sant Antoni de Portmany.

En la noche del trágico suceso, la mujer provocó presuntamente un incendio en dicha vivienda desde el garaje. Las llamas envolvieron rápidamente todo el inmueble y acabaron con la vida del anciano, de 78 años de edad. De hecho, el Ministerio Público destaca que la víctima era una persona totalmente dependiente incapaz de salir por su propio pie de la casa.

Por su parte, la mujer, que también padece problemas de movilidad debido a su avanzada edad, sí logró salir de la vivienda gracias a la eficaz ayuda de varios vecinos de la zona.