Ayuso destroza a Espinar: «La pusieron los señoros de La Moncloa que se subían la bragueta en su cara»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retratado este jueves en el pleno de la Asamblea regional a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, a la que ha dicho que «no salió de ninguna urna» ni de «ningún congreso», sino que «la pusieron a dedo los señoros de la Moncloa que se subían la bragueta en su cara».

En plena discusión entre intervenciones en la sede asamblearia, Ayuso ha deslizado que «viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión» quizá ahora «van a poner al frente del PSOE a Rocco Siffredi», en referencia al actor porno italiano. «¿Cuál es el siguiente?, se ha preguntado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres, si lo hacen así de sus compañeras, cómo no lo van a hacer con mi vida personal», ha castigado Díaz Ayuso, en respuesta a Espinar y provocando los aplausos de la bancada popular.

La ofensiva hacia Espinar por parte de Ayuso ha alcanzado su punto álgido en el momento en que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sacado que la portavoz socialista «no salió de ninguna urna» y «no salió de ningún Congreso».

«A usted la pusieron a dedo los señoros de la Moncloa, aquellos que acosaban a sus compañeras, que se subían la bragueta en su cara y pedían verles el escote, que pedían borras todas las denuncias del canal antiacoso, son los que a usted misma le impiden dar ruedas de prensa al salir, cosa que sí pasa con el resto de grupos parlamentarios», ha subrayado Isabel Díaz Ayuso.

«A usted la dirigen, los señoros machistas de La Moncloa la están dirigiendo, cómo es posible que no haya dicho una sola palabra clara en defensa de las mujeres, de las políticas de su propio partido, no digamos de las del resto, a las que no sabe valorar por el trabajo que realizamos», ha añadido este jueves la presidenta regional.

Ayuso ha dicho que en el PSOE son «profundamente machistas» y en dirección a Espinar, se ha preguntado «cómo puede ser tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en La Moncloa». «¿Teme acabar como Tomás Gómez, como Leguina, Nicolás Redondo, Felipe González, Lambán, Page…? claro, salvando las distancias», le ha preguntado. ¿Cuánto va a tragar usted por un puesto que le debe a un entorno tan machista? ¿Cuánto tiempo va a seguir usted viviendo del feminismo de pancarta y haciendo negocio con las mujeres?», ha añadido.