Los vecinos de la Plaza de las Columnas: «Intento no venir por aquí, las bandas se han adueñado de la zona»

A medida que uno se va acercando a la Plaza de las Columnas de Palma, en el barrio de Pere Garau, se percata de que los propietarios de los comercios son extranjeros. Hay muchas tiendas con tintes asiáticos, barberías de nombres exóticos, un supermercado chino, varios restaurantes de comida árabe… incluso bares que conservan su nombre original desde hace décadas pero cuyos propietarios son ahora una familia de origen asiático. Algún comercio sigue siendo regentado por mallorquines, pero representan una clara minoría en la zona.

Uno de los propietarios isleños de un negocio del barrio explica a OKDIARIO que las peleas en la plaza se han convertido en algo ya habitual. La presencia de policías en la zona termina por disuadir a las bandas que se citan allí para beberse las litronas que luego dejan en el suelo. En la plaza hay una zona infantil. Y muchos bancos. No es extraño ver a sintecho o gente que ha pasado ahí la noche durmiendo, aún siendo de día. «Ahora se citan en las calles de al lado», relata el propietario del establecimiento. «Y ahí se beben el pack de litronas que se compran», detalla este empresario, quien a su vez agradece que la Policía haga turnos para vigilar la zona.

Ya dentro de la plaza, que tiene forma circular, se encuentra sentado en un banco Fernando, un vecino del barrio que se muestra agradecido de que la Policía pasee por la zona y tenga ahí estacionado su vehículo. «Cuanta más vigilancia haya, mucho mejor para todo el mundo. Este era un parque al que siempre solían venir los niños a jugar», comenta.

Fernando es también consciente de la grave crisis migratoria que atraviesa Baleares y lo relaciona con el incivismo que se vive en el barrio: «Estamos recibiendo cada día a gente de Marruecos. Y llegan todos los días. Además, esta gente trata de conseguir lo que quiere liándose unos contra otros. Y eso nos afecta a todos, claro. Son de Marruecos y argelinos, nada más», añade.

«Las bandas que hay se han adueñado de la zona»

Otra vecina del barrio, María Antonia, explica que evita pasar por en medio de la plaza: «Yo normalmente la rodeo. Me da miedo cruzarla. De noche no aparezco por aquí porque da respeto. Ahora parece que está un poco mejor de día, pero de noche es imposible. Procuro no venir por aquí».

María Antonia desea que la plaza vuelva a ser lo que era antaño, puesto que lo que ahora se ve le crea rechazo: «Actualmente es muy desagradable ver esto, intento evitarlo. Lo veo fatal, da miedo. La Policía tendría que intervenir más. Espero que haya algo de vigilancia y que consigamos que ésta vuelva a ser una plaza más tranquila. Estas bandas que hay ahora se han adueñado de la zona. La vigilancia se hace necesaria, sobre todo para la gente mayor y para los niños», afirma.

Hace tan sólo dos semanas, varias entidades vecinales de Pere Garau lanzaron un comunicado arremetiendo contra esta preocupante situación de inseguridad y vandalismo que vive la Plaza de las Columnas. De hecho, acusaron de «pasotismo» al Ayuntamiento de Palma por no poner freno a todos estos episodios incívicos.

Y es que se ha llegado a ver a personas orinando y defecando en los jardines de la propia plaza, «en la que se ubica uno de los poquísimos parques infantiles del barrio al que acuden diariamente menores y sus familias», denunciaron desde la Asociación de Vecinos de Pere Garau y la entidad Flipau amb Pere Garau.

La Policía Local refuerza la vigilancia

Ante las innumerables quejas de los residentes, el Ayuntamiento de Palma anunció la semana pasada que la Policía Local ha reforzado la vigilancia en el eje de la oficialmente denominada plaza Francesc García i Orell y la peatonal calle Nuredduna, con el objetivo de fomentar la convivencia ciudadana y el uso cívico de los espacios públicos.

Las entidades vecinales aplauden que la nueva ordenanza municipal pretenda sancionar económicamente el consumo de alcohol en espacios públicos cuando pueda alterar gravemente la convivencia, pero denuncian a su vez que sólo se propongan sanciones económicas para combatir los botellones ya que, en muchas ocasiones, la mayoría de los infractores viven en una situación económica que no les permite hacer frente a las multas.