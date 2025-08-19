Detenida una pareja por robar el cable del alumbrado público dejando cinco barrios de Palma a oscuras

Agentes de la Policía Nacional en Palma, detuvieron el pasado lunes a dos personas de origen español, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito continuado de hurto de cableado eléctrico del alumbrado público de los barrios palmesanos de Son Ferriol, Secar de la Real, Son Espanyol, Poble Espanyol y Polígono de Levante.

Los agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional recibieron varias denuncias de diferentes empresas encargadas del mantenimiento del alumbrado público de Palma dando cuenta de la sustracción de numeroso cableado eléctrico.

Los robos se produjeron desde finales del mes de marzo hasta el mes de julio en cinco barrios de Palma, afectando con ello a los ciudadanos ya que las calles quedaban totalmente a oscuras con el evidente peligro e inseguridad que ello supone, a lo que hay que sumar el perjuicio económico de la sustracción y posterior restitución del cableado.

Los ladrones siempre sustraían de las arquetas del suelo o del cableado aéreo, con más de mil metros de cable por un importe de cerca de 40.000 euros. Llamaba la atención que algunos robos se produjeron en la misma calle.

En vista de los hechos, los agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional llevaron a cabo una investigación, logrando averiguar que detrás de los robos se encontraba una pareja, hombre y mujer. El hombre contaba con antecedentes policiales por hechos similares.

Las gestiones verificaron que el hombre había sido ayudado por la mujer, que le acompañaba para vender el material sustraído, cerca de una tonelada.

De ese modo el pasado miércoles, los agentes lograron localizar tanto al hombre como a la mujer, siendo detenidos como presuntos autores de un delito continuado de hurto de cableado eléctrico de diferentes calles de Palma.

Sucesos como estos ya se dieron el año pasado aunque afectaron a otras cinco barriadas palmesanas.