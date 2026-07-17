La polémica nunca vista en Palma: debate por el impacto urbano de las luces de Navidad en pleno mes de julio, después de que el pasado mes de junio el Ayuntamiento de la capital balear comenzara los trabajos para su instalación en las calles y plazas de la capital balear.

Con los operarios municipales trabajando a 40 grados en la colocación de las luces navideñas, la polémica ha saltado por instalarlas de forma tan temprana en espacios urbanos de valor patrimonial y popular como el de la plaza de las Columnas en el barrio de Pere Garau, donde el alumbrado ha sido colocado, como en otras calles, a seis meses vista de su encendido.

Entidades de referencia en materia de defensa del patrimonio como ARCA han lamentado que ya se esté instalando el cableado LED que rodea las columnas de la denominada oficialmente plaza García Orell, conjunto catalogado por sus valores patrimoniales.

Este colectivo recuerda que la plaza García Orell (denominada popularmente plaza de las Columnas) se proyectó por parte de Guillem Forteza en 1934. Se trata de un elemento protegido mediante catálogo por parte del Ayuntamiento de Palma en la categoría de bienes de interés paisajístico y ambiental y una de las plazas más bellas del Eixample.

Por ello consideran que, al tener este innegable valor patrimonial, se requiere que la decoración de Navidad en estos espacios protegidos se instale en el último momento para garantizar la contemplación original el mayor tiempo posible.

«Esta petición la hacemos extensiva a todo el Centro Histórico y en torno a los elementos catalogados de toda la ciudad».

ARCA considera que «la ruptura de la armonía estética del entorno urbano, en el caso de la plaza de las Columnas, es evidente; los cables y el efecto visual durante tantos meses lo consideramos negativo e innecesario», y más por el hecho de que van a estar instaladas como mínimo siete u ocho meses, pese a que sólo estarán encendidas un par de ellos desde finales del mes de noviembre.

Pero el Ayuntamiento no quiere que el calendario le apriete sus previsiones y, como ya sucedió el año pasado ante el aumento de elementos decorativos y del número de barrios donde el nuevo alumbrado LED lucirá tras el encendido tradicional a finales de noviembre, el inicio de su instalación se ha adelantado a este mes de julio para poder llegar a tiempo.