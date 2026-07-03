Palma prepara sus calles para la Navidad a 40 grados: arranca la instalación del alumbrado en pleno verano

Palma prepara sus calles para la Navidad a 40 grados: arranca recién iniciado el mes de julio la instalación del alumbrado en pleno verano y cuando aún faltan seis meses para diciembre.

Pero el Ayuntamiento no quiere que el calendario le apriete sus previsiones y, como ya sucedió el año pasado ante el aumento de elementos decorativos y del número de barrios donde el nuevo alumbrado LED lucirá tras el encendido tradicional a finales de noviembre, el inicio de su instalación se ha adelantado a este mes de julio.

En calles como la de Rosselló i Caçador, los operarios municipales que trabajan en su colocación en estas mañanas tórridas de verano sorprendieron a los vecinos rodeando de cables del alumbrado los árboles de la calle.

La sostenibilidad sigue siendo la norma de un alumbrado donde ya todas las instalaciones utilizan iluminación LED de bajo consumo, y cuyo encendido, coincidiendo con la semana del Black Friday, viene acompañado de toda una amplia propuesta de actividades de animación comercial.

Aunque falta medio año para esas fechas, la previsión en relación a las fiestas navideñas se hizo norma obligada para el gobierno municipal del alcalde del PP, Jaime Martínez, después de lo sucedido en 2024, cuando la organización de la Cabalgata de Reyes fue adjudicada in extremis a poco más de 20 días para la noche más mágica del año.

Si habitualmente era en septiembre u octubre cuando ese concurso quedaba resuelto, a fin de que el licitador tuviera tiempo suficiente para la organización del espectáculo artístico al aire libre de mayor calado de cuantos acoge Palma, hace dos años la convocatoria para su organización quedó desierta en primer término, y hubo que convocar un nuevo concurso que no quedó resuelto hasta el mes de diciembre.

Por ello, en 2025, el alcalde Martínez también en agosto resolvió su contratación para los próximos tres años (hasta 2028) por un importe de casi dos millones de euros.

En este caso, el presupuesto total de Palma para la instalación de los 3.350 módulos de luz y 614.396 metros de guirnalda de un alumbrado instalado en unas 200 calles, ronda los 1,9 millones de euros.