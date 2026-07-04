Pavoroso incendio de un coche en Pere Garau: una gran humareda y varias explosiones siembran la alarma

Un aparatoso incendio de un vehículo registrado este mediodía en la calle Arzobispo Aspárago, en el barrio de Pere Garau de Palma, ha generado momentos de gran tensión entre vecinos, comerciantes y clientes del popular mercado municipal.

Los hechos han ocurrido en torno a las 12.00 horas, cuando, por causas que todavía se desconocen y que están siendo objeto de investigación, un coche comenzó a arder de forma repentina mientras se encontraba estacionado en la vía pública. En apenas unos instantes, las llamas envolvieron por completo el vehículo, originando una impresionante columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

La rápida actuación de la Policía Local de Palma, la Policía Nacional y los Bombers de Palma evitó que el incendio tuviera consecuencias mucho más graves. Los agentes acordonaron la zona y solicitaron la presencia urgente de los bomberos, que se desplazaron hasta el lugar en cuestión de minutos.

La dotación de los Bombers de Palma consiguió extinguir el incendio con rapidez, evitando que las llamas alcanzaran otros vehículos estacionados o edificios cercanos. El suceso provocó una gran alarma debido a que ocurrió frente al Mercado de Pere Garau, uno de los puntos con mayor afluencia de personas de Palma durante la mañana del sábado. La presencia de numerosos clientes y vendedores hizo que decenas de personas presenciaran la espectacular escena.

La intensa humareda, unida a varias detonaciones procedentes del vehículo en llamas, incrementó la sensación de nerviosismo entre los presentes. Muchos ciudadanos optaron por alejarse por precaución, mientras otros grababan el incendio con sus teléfonos móviles.

Durante toda la intervención, la Policía Local de Palma mantuvo acordonado el perímetro para garantizar la seguridad de los peatones y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. Afortunadamente, el incendio del coche se saldó sin personas heridas, aunque el turismo quedó completamente calcinado.

Las causas del incendio permanecen bajo investigación y serán los especialistas quienes determinen el origen del fuego. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, desde una posible avería mecánica o eléctrica hasta cualquier otra circunstancia que pudiera haber desencadenado el siniestro.