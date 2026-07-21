El comunicado viral de Inés García, novia de Lamine Yamal, es falso: ni siquiera tiene cuenta en X

A primera hora del martes 21 de julio, tras las celebraciones de los jugadores de España por el Mundial 2026, se viralizaba un supuesto comunicado de Inés García, novia de Lamine Yamal. En el texto, publicado en una cuenta de X (antes Twitter) supuestamente respondía a las críticas recibidas tras la final del Mundial 2026, pero lo cierto es que es completamente falso. Así lo ha confirmado la propia Inés, desmintiendo un texto que muchos medios y usuarios dieron por auténtico y que ha circulado por la red durante horas. Ella misma ha querido dejar claro que esa no es su cuenta y que nada de lo dicho es cierto.

Un dato clave: ni siquiera tiene cuenta en X

El mensaje, que comenzaba con la frase «nunca pensé que compartir algo tan simple fuera a convertirse en esto», circuló durante toda la mañana como si se tratara de una respuesta oficial de la influencer sevillana a la ola de críticas recibida en los últimos días. Inés García ha sido tajante en un storie publicado a primera hora de la tarde del martes, aportando un dato que deja poco margen para la duda, ya que la propia joven ni siquiera tiene una cuenta en X, la red social desde la que se había publicado el falso mensaje. De paso, ha aprovechado para recordar que sólo tiene cuentas en Instagram y en TikTok, recordando sus usuarios, para evitar más bulos.

La confusión se explica en parte por el origen del texto, que estaba publicado desde un perfil con la insignia azul de verificación, una marca que durante años sirvió como garantía de autenticidad en la red social. Sin embargo, desde la compra de la plataforma por parte de Elon Musk, cualquier usuario puede adquirir esa insignia pagando una suscripción, sin que ello implique ninguna verificación real de identidad. Ese detalle, sumado a lo verosímil del contenido del mensaje, hizo que el comunicado se viralizara rápidamente y que varios medios lo replicaran como si fueran declaraciones oficiales de la influencer.

Un vídeo durante las celebraciones del Mundial ha sido el comienzo de todo

La controversia en torno a Inés García arrancó después de que se viralizaran varios vídeos de apenas unos segundos de las celebraciones del título mundialista en los que algunos usuarios interpretaron que Lamine Yamal le había prestado menos atención a ella que a su madre, a su hermano pequeño Keyne y al resto de su familia. Ese detalle, sacado de contexto, bastó para que se dispararan las especulaciones sobre una supuesta crisis en la pareja y para que la influencer, hasta ahora de perfil discreto, se convirtiera en blanco de comentarios y críticas personales.

Lo cierto es que Inés se ha convertido en blanco de las críticas de las redes desde que salió a la luz su relación con el futbolista. Desde el primer momento se habló de su ex pareja y se llegó a rumorear que le había sido infiel con Yamal, algo que ella ha negado en varias ocasiones.

Más problemas para Lamine tras un Mundial sin brillar

Lo que debía ser una etapa de celebración tras la segunda estrella mundialista de la selección española se ha visto salpicado por este bulo, que ha terminado eclipsando durante horas el logro conseguido por el jugador del F.C. Barcelona y sus compañeros. Una vez más, su vida personal ha vuelto a tener más importancia que lo hace en el campo.