La Copa Mundial de la FIFA ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial y, con ello, vuelven a estar en el foco mediático los jugadores de fútbol de las selecciones participantes. Eso sí, en este viaje que dura un mes, si se tiene suerte y se clasifica para la gran final, también están presentes los familiares y las personas cercanas a los deportistas. En el caso de Lamine Yamal, el joven de 18 años está haciendo frente a su primera vez en el torneo. Una experiencia que está compartiendo junto a su familia y su nueva novia, Inés García.

La joven es una creadora de contenido en redes sociales que ha ganado mucha popularidad desde que ha sido vista con Yamal. Tiene 21 años y es originaria de Sevilla, ciudad en la que vive. Al principio intentó dejar en un segundo plano su romance con el jugador del F. C. Barcelona, pero sus escapadas a Grecia, sus cambios de outfit con marcas de lujo y su presencia en la cena de cierre de temporada del equipo de su chico, no dejaron indiferente.

El lado más profesional de Inés García

La joven lleva años intentando hacerse un hueco en el mundo de las influencers. Hasta hace unos meses, relataba su día a día y compartía publicaciones de moda y estilo de vida en sus redes sociales. Y es que ya contaba con más de 140.000 seguidores en plataformas como Instagram, pero su popularidad ha experimentado un salto monumental durante los últimos meses.

Actualmente, Inés García cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram y más de 800.000 en TikTok. Asimismo, forma parte de una de las agencias más reconocidas del sector, In Management. Y es que se trata de una empresa que es impulsada por Dulceida. Una labor como celebridad del momento que le está permitiendo acudir a eventos y ser imagen de conocidas marcas de publicidad.

El lado más personal de Inés García

En lo personal, Inés García siempre se ha presentado como una chica muy discreta con su vida privada. Sin embargo, en medio del anuncio de su relación con Lamine Yamal, se hizo viral una controvertida polémica. Y es que, la sevillana fue acusada de una supuesta deslealtad hacia un joven que era su pareja. Al parecer, supuestamente, habría estado con un chico durante años. Una relación que habría acabado con la llegada del deportista a su vida.

Dada la intensidad de la polémica y las numerosas críticas negativas hacia su persona, García se pronunció en sus stories para negarlo todo. «No quería meterme en esto, pero, ¿en qué momento se ha dicho por Twitter o por donde sea que yo llevaba cinco años de relación con mi amigo Gonzalo y que lo he dejado para estar con otra persona?», comienza diciendo.

«No tiene ningún sentido. No tiene consistencia ninguna. Por hablar, podemos hablar todo, pero me parece una tontería. Y ya está», sentenció. Unas palabras con las que negaba rotundamente dicha información. Desde entonces, la sevillana se ha centrado en su labor como influencer y se encuentra disfrutando de su romance con Lamine Yamal.