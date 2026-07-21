Los veterinarios expertos coinciden: si tu gato se tumba sobre el ordenador no lo hace por comodidad, está buscando llamar tu atención

Cada vez más personas teletrabajamos y usamos nuevas tecnologías, por eso tener un ordenador en casa es algo de lo más normal. Por ello, los dueños de felinos están acostumbrados a que su mascota se tumbe sobre el teclado. Los veterinarios confirman que esta conducta se produce porque el animal desea llamar la atención colocándose encima del teclado e interrumpiendo la actividad. De esta manera reciben interacción y atención por parte de su dueño.

El motivo

Uno de los motivos por el que los felinos se recuestan sobre el ordenador de sus dueños es porque desean interactuar con él. Además, en algunos casos, el dueño levanta al felino o lo acaricia, algo necesario para su bienestar. «Muchos gatos se sientan sobre el ordenador porque disfrutan de la atención que reciben». Por otro lado, el calor es un punto clave, ya que los ordenadores les proporcionan una temperatura agradable y permite al felino descansar sin malgastar tanta energía. Los gatos son animales que observan continuamente las rutinas de las personas y notan que su atención no es la necesaria.

¿Se puede evitar este comportamiento?

Este comportamiento puede ser molesto para algunos dueños y la opción a la que recurren es empujar o castigar al animal. Los especialistas recomiendan que esto es contraproducente, ya que los felinos que se recuestan en el ordenador reflejan una conducta amistosa y social.

La solución principal

Una de las principales soluciones para evitar que el animal lleve a cabo esta conducta es colocar una cama, manta o almohadón cerca del escritorio para que se sienta acompañado. Además, es importante jugar antes de trabajar con juguetes interactivos para evitar que se aburran y estimularlos. Por eso, cuando el gato se tumbe en el espacio habilitado por su dueño hay que premiarlo con caricias o alguna golosina para reforzar esa conducta. De esta manera, continuará tumbándose en ese lugar, sin necesidad de hacerlo en el ordenador.

El significado

Cuando un gato realiza esta conducta se relaciona con el vínculo que mantiene con esa persona. Es una realidad que son animales independientes, aunque muchos de ellos desean compartir el mismo espacio sintiéndose parte de las actividades cotidianas de sus dueños. Así que, proporcionarle un lugar cercano al de donde trabaje su dueño es una forma de apaciguar esa necesidad de compañía y atención constantes. De esta forma, el felino podrá estar cerca de su dueño, descansar y observar lo que ocurre sin necesidad de estar sobre el teclado del ordenador de su dueño.