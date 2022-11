El Gobierno dice que castigar más por pegar a un perro que a una mujer es «positivo para la igualdad»

El Gobierno señala que la reforma del Código Penal que castiga con más pena el maltrato animal en el ámbito de la violencia de género que el propio maltrato a la mujer tiene un «impacto positivo» en materia de género, de acuerdo a la Ley de Igualdad.

Así se recoge en la memoria de análisis del impacto normativo remitida al Congreso de los Diputados, y a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En la valoración del «impacto por razón de género», el Ejecutivo considera que este es «positivo» por cuanto la reforma establece «como circunstancia agravante» la utilización de animales para «intimidar, coaccionar o ejercer violencia» sobre la pareja o ex pareja. Ello, sin reparar en que la pena de cárcel en este caso es superior a la que está actualmente fijada para el delito leve de coacciones, amenazas leves y lesiones que no precisan tratamiento médico o quirúrgico o el de maltrato de obra en el ámbito de violencia sobre la mujer.

En concreto, la reforma -impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, y con Justicia como coproponente- castiga con hasta un año y seis meses pegar una patada a un perro para hacerle daño a la pareja, pero si se da una patada a la mujer, que no precise tratamiento médico, se penará con un año de prisión como máximo.

CGPJ

Sobre esta circunstancia ha advertido precisamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe que ha sido aprobado este jueves por unanimidad y en el que los jueces alertan de la falta de proporcionalidad de determinadas penas que se recogen en la reforma impulsada por el Gobierno.

En el informe se destaca además otro caso: si se compara el delito de lesiones de animales vertebrados que no requieran tratamiento veterinario con el delito leve de lesiones a las personas que no requieran tratamiento medico o quirúrgico la pena es exactamente la misma, multa de uno a tres meses.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales defienden que la ley lo que hace es definir una nueva forma de violencia machista en la que el maltratador hace daño al animal para agredir a la mujer. «Se hace daño al animal y también a la persona, por tanto la pena es mayor», explican fuentes del ministerio.

Más penas

Podemos quiere ir todavía más allá y plantea endurecer aún más las penas por maltrato animal contempladas en el anteproyecto, que está ahora en tramitación parlamentaria.

Como ha revelado OKDIARIO, el partido ha registrado una enmienda en el Congreso de los Diputados en la que pide elevar hasta los 4,5 años el maltrato de «animales vertebrados» que provoquen su muerte, en el caso de que concurran dos agravantes. Se trataría así de una pena superior al tipo básico de agresión sexual que fija la polémica ley del sólo sí es sí (de 1 a 4 años) y también al castigo mínimo por violación, que con esta ley de Irene Montero ha visto rebajada su pena de 6 a 12 años a una de 4 a 12. La enmienda también pretende aumentar hasta los dos años (frente a los anteriores 18 meses) la pena máxima para el maltrato animal con lesiones.

El PSOE, por su parte, sí ha reparado -a medias- en la falta de proporcionalidad del texto. Pese a que el anteproyecto recibió el visto bueno del Consejo de Ministros -sin objeción alguna por parte de otros ministerios, como se revela también en la memoria- los socialistas se han dado cuenta a posteriori de que el texto equipara los delitos de maltrato animal con las lesiones leves a personas. Por ello, plantean que las agresiones a animales que no requieran tratamiento veterinario sean castigadas con entre uno y dos meses de multa, en lugar de uno a tres, como sucede en las lesiones a personas. La enmienda se registró antes del aviso del máximo órgano de los jueces, defienden desde el partido. No obstante, el PSOE no modifica el castigo de maltrato animal en el caso de violencia de género.

«Animales vertebrados»

Una de las novedades de la ley promovida por Ione Belarra es que se amplía la lista de animales protegidos por el actual Código Penal, de forma que «no únicamente los animales domésticos, domesticados, o que convivan con el hombre verán su integridad física y emocional salvaguardada por la norma penal, sino que a ellos se añaden los animales en libertad y silvestres».

Según el departamento, «existe una sensación generalizada de que las penas por maltrato animal resultan poco efectivas y carecen de efecto disuasorio ante dichas acciones, lo que dificulta establecer mecanismos de salvaguarda de los animales víctima del maltrato, tanto en la tramitación de los procesos judiciales como al finalizar los mismos, que hacen necesarios la revisión del articulado y los mecanismos de protección de los animales en el marco del Código Penal».

En su informe, el CGPJ considera que extender la aplicación a todos los «animales vertebrados» plantea «importantes problemas para conciliar la protección» del medio ambiente o la salud pública.