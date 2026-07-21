A qué hora es la Velada del Año 6 y dónde se puede ver gratis por internet y en directo

La Velada del Año de Ibai Llanos regresa este sábado 25 con su edición número seis. El evento de este año, que se celebrará en La Cartuja (Sevilla), mantendrá el mismo formato que ediciones pasadas, pero esta vez subiendo la calidad de peleadores y artistas y con la experiencia a la espalda de cinco veladas. Este macroevento ha vendido decenas de miles de entradas para ver el evento en directo y se espera que millones de personas se conecten en directo a través de las plataformas de streaming.

La velada contará con nombres muy importantes dentro del mundo influencer que han accedido a prepararse en la disciplina del boxeo para realizar una serie de combates amateur entre ellos. Además, se le sumarán las actuaciones en directo de artistas de renombre del habla hispana.

¿A qué hora es la velada de Ibai?

La hora de inicio de la velada está prevista para las 19:00 horas. A partir de esa hora comenzará el preshow y la alfombra roja. Allí los espectadores podrán «calentar motores» con las entrevistas a los personajes célebres que acudan al evento (cantantes, influencers, futbolistas, …). Se prevé que el evento tenga una duración de 8 horas, terminando a las 03:00 de la mañana, debido a que la cartelera cuenta con 10 combates más los conciertos. La última pelea, que será entre IlloJuan y TheGrefg, está programada para las 01:30 horas.

¿Dónde se puede ver la velada de Ibai?

La Velada del Año VI será retransmitida de forma totalmente gratuita a nivel mundial a través de los canales oficiales de Ibai Llanos.

Se podrá seguir la verdad a través de Twitch, YouTube y TikTok del organizador Ibai Llanos.