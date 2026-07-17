¿Viajas a Sevilla para asistir a la Velada del Año VI? Este es el mejor hotel para alojarse por su proximidad y calidad

Solo quedan cinco días para que Sevilla se convierta en el epicentro del streaming en español. La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos, reunirá este 25 de julio a 80.000 espectadores en el Estadio de La Cartuja para disfrutar de una noche de combates, actuaciones musicales y mucho espectáculo.

El fenómeno Ibai continúa batiendo récords. En la pasada edición, La Velada del Año V, alcanzó un pico histórico de 9,3 millones de espectadores simultáneos en Twitch, además de mantener una media cercana a los seis millones de usuarios durante toda la retransmisión.

Para los miles de aficionados que viajarán desde distintos puntos de España y Latinoamérica para vivir el evento en directo, hay varios aspectos que conviene tener organizados antes de llegar a la capital andaluza.

Elegir bien el hotel puede marcar la diferencia

Uno de los aspectos más importantes, si todavía no has reservado alojamiento, es la ubicación del hotel. Durante un evento de estas dimensiones, el tráfico en los alrededores del Estadio de La Cartuja será intenso y, además, buena parte del acceso al recinto deberá hacerse caminando.

Con temperaturas que seguirán siendo elevadas incluso al caer la tarde, cuantos menos metros haya que recorrer bajo el calor sevillano, mejor.

Precisamente por esa combinación de cercanía y comodidad, el Eurostars Torre Sevilla aparece como la opción más interesante para quienes asistan a La Velada. Situado a pocos minutos de La Cartuja, permite reducir considerablemente los desplazamientos tanto antes como al finalizar el evento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eurostars Torre Sevilla (@eurostarstorresevilla)

Además de su localización, el establecimiento ocupa las últimas 19 plantas de la Torre Sevilla, el edificio más alto de Andalucía, con vistas panorámicas sobre toda la ciudad. Dispone de 244 habitaciones, spa, gimnasio y un restaurante que combina la cocina andaluza con propuestas internacionales, lo que lo convierte en una alternativa muy completa para quienes aprovechen el viaje para pasar el fin de semana en Sevilla.

No es el único hotel recomendable de la ciudad, pero sí uno de los que mejor combina proximidad al recinto, comodidad y servicios, dos factores que este fin de semana tendrán más peso que nunca.

Cómo llegar al Estadio de La Cartuja

La organización prevé una gran afluencia de público, por lo que se recomienda utilizar transporte público o acudir con suficiente antelación. En cualquier caso, el último tramo hasta el estadio probablemente deba hacerse a pie, por lo que conviene llevar calzado cómodo y agua.

El calor, otra de las grandes preocupaciones

Desde que Ibai confirmó que Sevilla sería la sede del evento un año más, las altas temperaturas han sido uno de los temas más comentados. El propio creador de contenido ha reconocido en varias ocasiones que consulta a diario la previsión meteorológica de la ciudad.

Aunque durante las horas centrales del día seguirá haciendo mucho calor, el horario juega a favor de los asistentes. La Velada comenzará a las 19:00 horas, y gran parte del espectáculo se desarrollará durante la noche, cuando se espera un descenso progresivo de las temperaturas.

Aun así, se recomienda acudir hidratado, utilizar protección solar durante los desplazamientos y vestir ropa ligera.

Horario y dónde verlo

La Velada del Año VI comenzará a las 19:00 horas (hora peninsular española) y podrá seguirse de forma gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok para quienes no hayan conseguido entrada.