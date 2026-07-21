Cazan a marroquíes de 17 años tras un violento robo en el Puerto de Alcúdia gracias a la valentía de la novia de la víctima

Un joven mallorquín fue víctima de un violento robo durante la madrugada de este lunes en el municipio de Alcúdia, cuando dos menores de origen marroquí, de 17 años, le agredieron para sustraerle un teléfono móvil de alta gama mientras paseaba junto a su pareja por una zona próxima al puerto.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, la pareja caminaba de madrugada por las inmediaciones del Puerto de Alcúdia cuando fue abordada por dos jóvenes. En un momento dado, los sospechosos golpearon al chico y le arrebataron el teléfono móvil antes de intentar huir del lugar.

Mientras la víctima permanecía aturdida y recuperándose de los golpes sufridos, su novia mantuvo la calma y protagonizó una reacción que resultó clave para la posterior identificación de los presuntos autores. Lejos de abandonar el lugar, comenzó a seguir a los dos jóvenes y les exigió que devolvieran el terminal. Incluso, según las mismas fuentes, llegó a decirles que, si era necesario, ella misma pagaría para recuperar el teléfono.

Ante la negativa de los sospechosos, la joven decidió utilizar su propio móvil para hacerles varias fotografías y llamar inmediatamente a la Policía Local de Alcúdia. Las imágenes fueron enviadas a los agentes en cuestión de minutos, lo que permitió activar un dispositivo de búsqueda con una descripción muy precisa de los implicados.

Efectivos de la Unidad Nocturna de la Policía Local iniciaron entonces varias batidas por la zona del puerto y los puntos de mayor afluencia de personas durante la madrugada. Finalmente, los agentes localizaron a los dos sospechosos en las inmediaciones de una conocida discoteca del Puerto de Alcúdia.

Las fuentes consultadas señalan que ambos menores son conocidos por las fuerzas policiales por intervenciones anteriores relacionadas con incidentes en la zona. Tras ser interceptados, fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron plenamente identificados.

Posteriormente, se elaboró el correspondiente atestado y un informe judicial que fue remitido a la Fiscalía de Menores. Los dos jóvenes fueron puestos a disposición del ministerio fiscal y, al tratarse de menores de edad con identidad conocida y domicilio localizado, quedaron en libertad con cargos a la espera de la evolución del procedimiento.

La investigación continúa abierta para esclarecer con exactitud la secuencia de la agresión y determinar si los sospechosos pudieron participar en otros hechos similares ocurridos recientemente en el entorno del puerto de Alcúdia, especialmente durante las noches de mayor actividad turística.

Fuentes policiales han destacado la importancia de la colaboración ciudadana y, en particular, la sangre fría mostrada por la pareja de la víctima, cuya rápida reacción permitió aportar pruebas gráficas fundamentales para la localización de los presuntos autores apenas unos minutos después del robo.