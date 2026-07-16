Alcúdia instala 81 nuevas cámaras para reforzar la seguridad vial y ciudadana

El concejal de Seguridad Ciudadana y Turismo del Ayuntamiento de Alcúdia, Juan Sendín, ha anunciado la instalación de 81 nuevas cámaras de videovigilancia repartidas estratégicamente por todo el término municipal, una inversión que responde a los 202 accidentes de tráfico registrados este año, 52 de ellos con heridos y 150 con solo daños materiales.

En el casco urbano, donde la Policía Local tiene competencia exclusiva en materia de tráfico, el sistema permitirá analizar el volumen real de vehículos y sus horarios en cada calle. Con estos datos, el Consistorio podrá decidir dónde ajustar límites de velocidad o instalar badenes para proteger a peatones y conductores en los puntos con más riesgo.

En la Playa de Alcúdia, las cámaras tienen como función principal la seguridad ciudadana, pero también permiten hacer un conteo de aforo en tiempo real en coordinación con los servicios turísticos. Conocer la ocupación de la playa facilita la gestión de la limpieza y los recursos durante la temporada alta.

El despliegue se ejecuta en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Local, y el Ayuntamiento ya prepara una segunda fase para cubrir las zonas del municipio que todavía no tienen cámaras instaladas.

«No instalamos tecnología por moda: la instalamos para hacer de Alcúdia un municipio más seguro, más inteligente en su gestión y más acogedor para todos», ha manifestado Juan Sendín.