Detenido un ladrón tras agredir al ex alcalde de Alcúdia Mateo Salort durante un robo en su domicilio

El ex alcalde del municipio mallorquín de Alcúdia Mateo Salort (PP) ha sido víctima de una agresión registrada este martes en un domicilio del municipio durante un presunto robo en una vivienda habitada. Salort resultó herido tras sufrir un ataque por parte del supuesto ladrón, que fue detenido poco después gracias a la rápida actuación de los cuerpos policiales.

Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche en una vivienda de Alcúdia, donde, según las primeras investigaciones, el presunto autor habría accedido al inmueble con intención de robar. Durante el asalto se produjo una agresión que dejó herida a la persona que se encontraba en el interior de la vivienda.

Tras recibir el aviso, se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda coordinado entre la Policía Local de Alcúdia y la Guardia Civil con el objetivo de localizar al responsable de los hechos.

La intervención policial dio sus frutos en poco tiempo. Agentes de la Unidad Tango de Motoristas de la Policía Local de Alcúdia lograron localizar al sospechoso y procedieron a su detención como presunto autor de los hechos.

El arrestado se enfrenta a una investigación por un presunto delito de robo en casa habitada con resultado de lesiones, además de otros posibles delitos que puedan desprenderse de las diligencias abiertas por la Guardia Civil.

Una vez finalizadas las primeras actuaciones policiales, el detenido será puesto a disposición de la Guardia Civil, que continuará con la investigación para esclarecer todos los detalles del suceso, determinar cómo se produjo el acceso a la vivienda y concretar las circunstancias de la agresión.

La noticia ha causado especial impacto en Alcúdia al conocerse que la persona atacada es Mateo Salort, ex alcalde del municipio y una figura conocida dentro de la vida política y social de la localidad.

Salort tuvo responsabilidades al frente del Ayuntamiento de Alcúdia como alcalde, convirtiéndose durante su mandato en una de las caras visibles de la gestión municipal. Su trayectoria política le ha mantenido vinculado durante años a la actualidad del municipio y a los asuntos públicos de la localidad.

Desde la Policía Local de Alcúdia han trasladado sus deseos de una rápida recuperación a la persona herida y han agradecido la coordinación entre todos los efectivos que participaron en el dispositivo que permitió la detención del presunto agresor.

La investigación continúa abierta para esclarecer completamente lo ocurrido.